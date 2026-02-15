В Крым и обратно опаздывают 15 поездов

Ночное закрытие Крымского моста привело к существенным задержкам поездов, следующих на полуостров и в обратном направлении. Самое большое опоздание у № 028 Симферополь – Москва – на 9,5 часа. На 7,5 часа позже прибудет на конечную станцию № 077 Санкт-Петербург – Симферополь, на 7 – № 007 Санкт-Петербург – Севастополь и № 008 Севастополь – Санкт-Петербург, на 6,5 – № 068 Симферополь – Москва и № 316 Симферополь – Адлер. Всего сбой в расписании коснулся как минимум 15 «Таврий».

В компании «Гранд Сервис Экспресс» предупредили: время в пути может еще измениться. А за актуальной информацией предложили обращаться к начальникам поездов.

Один из вопросов, волнующих пассажиров, – коснется ли сбой в графике составов, которые отправляются сегодня. В частности, интересует время отправления «Таврий» из Москвы и из Адлера.

«Мы рекомендуем прибывать на вокзал по времени, указанному в билете. В этой ситуации лучше подождать там, чем опоздать на поезд. А если будет задержка, на номер телефона, который оставляли при покупке билета, придет SMS-уведомление об этом», – прокомментировали в компании.

Добавим, что ограничение движения по мосту, которое действовало 11 часов, коснулось и автомобильного транспорта. Сейчас, по оперативной информации, в очереди на ручной досмотр со стороны Краснодарского края стоит 270 машин, со стороны Керчи – 80. Время досмотра доходит до полутора часов.

