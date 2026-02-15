Как в Забайкалье построили глэмпинг без света и воды за 8,6 млн рублей

Министерство экономического развития Забайкальского края потратило 8,6 миллиона рублей на глэмпинг, в котором невозможно жить. Домики есть, а удобств - нет, сообщает КСП региона.

© Zab.ru

С 2024 года в Забайкалье реализуется региональная госпрограмма «Экономическое развитие» с туристическим уклоном. Общий бюджет — 246,7 млн рублей. Цель амбициозная: к 2030 году привлечь иностранных туристов, создать рабочие места, поднять уровень жизни. План красивый, исполнение — как всегда.

По данным КСП Забайкалья, за два года создали 25 объектов кемпинг-размещения, провели 4 гастрономических фестиваля для 15 000 человек, привлекли 525 предпринимателей. Благоустроили 4 туристических объекта, в двух поставили котельные для круглогодичного функционирования.

Но жемчужина программы — глэмпинг у озера Большой Ундугун в Читинском районе. 10 модульных номеров за 8,6 млн рублей. По документам — объект создан и функционирует. По факту — декорация.

Туристы, которые могли бы отдыхать на берегу живописного озера, вместо этого любуются на домики без элементарных удобств. Предприниматели, которые рассчитывали на развитие туристической инфраструктуры, получили очередной провал чиновников.

КСП прямо указывает на искажение отчётных данных профильным ведомством (краевое Минэкономразвития).

Классическая схема: взяли деньги, отчитались о результате, а по факту — пустышка. КСП справедливо отмечает риски недостижения целей развития туризма к 2030 году. С таким подходом к делу эти риски превратятся в печальную реальность.