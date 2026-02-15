Доцент рассказал о подготовке профессиональных гидов в Крыму

Доцент кафедры туризма КФУ имени В.И. Вернадского, заместитель председателя комиссии по аттестации экскурсоводов — гидов Республики Крым Екатерина Лукьяненко рассказала о подготовке квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков в республике.

В беседе с «Крым 24» Лукьяненко отметила, что количество профессиональных туристических гидов в регионе достигает 644.

«Мы занимаем уверенные лидерские позиции — у нас уже расписаны планы аттестаций на год вперёд», — заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что турпоток в Самарскую область составил 3,2 млн по итогам 2025 года.