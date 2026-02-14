Зона для прощальных поцелуев и объятий появилась в аэропорту Омска

«Место для поцелуев и теплых объятий» – особая зона с таким названием появилась в аэропорту Омска в терминале B перед пунктом досмотра.

Инициативу проявила администрация воздушной гавани. В своем телеграм-канале она объяснила, что именно в аэропорту перед посадкой на самолет эмоции проявляются особенно искренне – даже по сравнению с ЗАГСом.

«Здесь нет пафоса и постановочных кадров. Здесь люди говорят главные слова так, как будто больше никогда не увидятся. Здесь объятия – это не традиция, а самый желанный жест. Кто-то держится друг за друга перед долгой разлукой, а кто-то боится разжать руки после долгожданной встречи. Мы знаем, что вот здесь, за несколько секунд до того, как улетающий пассажир обернется, чтобы помахать на прощание, и пройдет в зону досмотра, и есть настоящее место силы», – говорится в сообщении.

Похожие зоны для прощаний и встреч есть и в других аэропортах мира. Например, в аэропорту Сеула Инчхон оборудованы специальные «goodbye zones» с надписями и мягкими зонами ожидания, где семьи и пары могут спокойно попрощаться перед контролем. В токийском аэропорту Ханэда есть отдельные пространства у входа в зону досмотра, которые неофициально называют «местами объятий» – там даже стоят лавки и указатели с теплыми фразами. В аэропорту Амстердама Схипхол можно встретить зоны с арт-инсталляциями и надписями о встречах и расставаниях, а в некоторых американских аэропортах, например в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, такие места оформляют в виде символических фотозон для прощальных снимков.