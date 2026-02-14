На пляжах Анапы вновь нашли мазут

На береговой линии в Анапе вновь обнаружен мазут. Фрагменты размером до 40 см нашли вчера, 13 февраля на пляже «Хуторок», сегодня их вывезли сотрудники «Кубань-СПАСа», пишет телеграм-канал Оперативный штаб – Краснодарский край.

© tourdom.ru

Хоть какой-то оптимизм вселяет то, что выбросы старые – новых, во всяком случае, за последнюю неделю не выявлено.

Между тем, некоторые из немногочисленных туристов, отдыхающих сейчас зимой, в Анапе, пишут в соцсетях, что море в районе курорта «уже чистое», «мазута незаметно». Как видим, находки специалистов пока не дают оснований для столь радужных оценок.

Напомним, 10 дней назад по ситуации на курорте высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила о неготовности к приему туристов пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших в 2024 году от разлива нефти в море.