Между Шанхаем и Владивостоком летом начнут курсировать круизные лайнеры

Китайские туроператоры наращивают присутствие на российском рынке: уже в предстоящее лето может стартовать регулярное круизное сообщение между Шанхаем и Владивостоком. По информации Telegram-канала Shot, Владивосток выбран в качестве основного пункта назначения — специалисты уже проводят оценку городской инфраструктуры и знакомятся с местными достопримечательностями.

© РИА Новости

Планируется организация двусторонних рейсов: российские туристы смогут отправиться на лайнерах не только в Шанхай, но и в Сямынь. Десятидневный круиз обойдётся в 90–150 тысяч рублей. В стоимость входит полный пакет услуг: питание, развлекательные программы, доступ к бассейнам и спа‑зонам, а также бесплатные бары.

Смещение туристического потока из КНР в сторону России вызвано двумя ключевыми причинами. Во‑первых, осложнились отношения Китая с Японией — после жёстких заявлений японского премьер‑министра по тайваньскому вопросу Пекин рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну, что ударило по популярности японских круизных маршрутов. Во‑вторых, существенную роль играет действующий безвизовый режим между Россией и Китаем, заметно упрощающий организацию туров.

В перспективе китайские операторы намерены расширить географию круизов, добавив в маршрутную сеть Камчатку.

Речным круизам практически некуда расти, для этого требуется строительство новых теплоходов и круизных лайнеров, а также популяризация таких путешествий в осенний период, рассказали ранее НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский и заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.