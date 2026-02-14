Названы самые популярные для романтических поездок города на День влюбленных

В День всех влюбленных россияне массово поехали в Санкт-Петербург – он оказался самым популярным направлением среди других городов. Плюс заметно оживился интерес к городам Золотого кольца, а еще к Краснодару и Сортавале. Об этом рассказали ТАСС в сервисе посуточной аренды жилья «Суточно.ру».

© tourdom.ru

Северная столица, как и в прошлом году, уверенно держит первое место по бронированиям на 14–15 февраля. В десятку самых востребованных направлений также вошли Москва, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Минск.

Отдельно эксперты отмечают рост интереса к Золотому кольцу – бронирований там стало примерно на треть больше, чем раньше. По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин, особенно хорошо бронируют Ярославль, Владимир и Кострому. Также заметно прибавили Плес, Рыбинск и Муром – там рост бронирований составил от 20 до 30%.

Что по деньгам: в среднем по стране жилье на сутки в эти выходные обходится примерно в 5,1 тыс. руб. Цены остались на уровне обычного февраля, без праздничного скачка. Зато по сравнению с прошлым годом и спрос, и стоимость выросли примерно на 10%.

Чаще всего путешественники снимают однокомнатные квартиры – желательно с красивым видом, кухней, Wi-Fi и стиральной машиной. Параллельно растет интерес к домам и необычному формату отдыха: бронирований глэмпингов стало больше примерно на четверть.