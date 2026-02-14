$77.1991.56

Куда поехать на выходные? Топ российских городов для путешествий

Российская Газета

Муром

Куда поехать на выходные: топ российских городов для путешествий
Трансфер Москва - Муром:

  • Поездом - от 1322 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 3 часов 47 минут.
  • Автобусом - 1760 рублей за одного пассажира. Время в пути - 7 часов 5 минут.

Номер на двоих в гостиницах Мурома: от 2500 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Муромский историко-художественный музей (ул. Московская, 13),
  • Водонапорная башня (ул. Ленина, 15),
  • Музей "Хлебная горница" (ул. Амосова, 48),
  • Кибер-музей (пл. Крестьянина, 6В).

Где погулять:

  • Окский парк (ул. Первомайская, 8),
  • Набережная реки Оки (ул. Набережная).

Локации для фото:

  • Былинный камень (на въезде в город по Владимирскому шоссе),
  • Бронепоезд "Илья Муромец" (Владимирское шоссе),
  • Памятник Илье Муромцу (Окский съезд, 9),
  • Памятник Калачу (ул. Ленина, 24),
  • Муромский вантовый мост.

Что попробовать:

Муромские калачи - от 120 рублей за штуку.

Шуя

Трансфер Москва - Шуя:

  • Поездом - от 2364 рублей (сидячий) за одного пассажира. Время в пути - 3 часа 11 минут.
  • Автобусом - 2043 рубля за одного пассажира. Время в пути - 5 часов 40 минут.

Номер на двоих в гостиницах Шуи: от 3 900 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (пл. Ленина, 2),
  • Фабрика "Шуйские ситцы" (ул. 1-я Московская, 19),
  • Магазин-музей "Казенный винный склад № 3 (ул. Завокзальная, 17),
  • Музей Шуйского мыла (ул. 2-я Дубковская, 33А),
  • Семейная сыроварня Гагариных (пер. 2-й Пушкинский, 2).

Где погулять:

  • Гостиный двор (пл. Ленина),
  • Парк культуры и отдыха.

Локации для фото:

  • Шуйский вокзал (ул. Вокзальная, 1),
  • Шуйские мерные весы (Шуйский центральный рынок),
  • Шуйский Арбат (ул. Малахия Белова).

Что попробовать:

  • Шуйские улитки на экоферме в с. Введенье - дегустация от 3500 рублей,
  • Конопляный чай с клюквой - от 540 рублей.

Гаврилов Посад

Трансфер Москва - Гаврилов Посад:

  • Поездом - от 1269 рублей (плацкарт) за одного пассажира.
  • Время в пути - от 5 часов 17 минут.

Номер на двоих в гостиницах Гаврилова Посада: от 4026 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Дворцовый конный завод и Музейно-дегустационный центр (Суздальское шоссе, 13),
  • Краеведческий музей (ул. Розы Люксембург, 5),
  • Ильинское подворье (ул. Пионерская, 14).

Где погулять:

  • Торговые ряды (ул. Дзержинского, д. 17),
  • Набережная реки Воймиги.

Локации для фото:

  • Здание Пожарного депо (Советская пл., 3),
  • Советская площадь,
  • Три красных коня (выезд из города в сторону Суздаля).

Что попробовать:

Утиная калья - от 540 рублей.

Мышкин

Трансфер Москва - Мышкин:

С пересадкой в Ярославле:

  • Москва - Ярославль: автобус - от 1249 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 25 минут,
  • Ярославль - Мышкин: автобус - от 450 рублей за одного пассажира. Время в пути - 2 часа 5 минут.

С пересадкой в Рыбинске:

  • Москва - Рыбинск: автобус - от 1703 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 5 часов,
  • Рыбинск - Мышкин: автобус - 215 рублей за одного пассажира. Время в пути - 1 час 10 минут.

Время на пересадку - от 1 до 4 часов.

Номер на двоих в гостиницах Мышкина: от 2933 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Музей Мыши (Никольская пл., 1/18),
  • Музей водочника Петра Смирнова (ул. Угличская, 21),
  • Музей столицы лоцманов (ул. Угличская, 19),
  • Музей "Русские валенки" (ул. Никольская, 18А),
  • Мельница купца Чистова (ул. Угличская, 4),
  • Музей "Мышкинский Самоходъ" (ул. Ленина, 7),
  • Дворец Мыши - Мышкины Палаты (ул. Никольская, 4).

Где погулять:

  • Музей крестьянской архитектуры малых форм (ул. Угличская, 21),
  • Ремесленная слободка (ул. Никольская, 28),
  • Круизный причал и набережная реки Волги.

Локации для фото:

  • Музей ретро техники "Старый гараж" (ул. Карла Либкнехта, 25),
  • Памятник "Мышь, ломающая мышеловку" (ул. Угличская, 4),
  • Памятник "Мышь-купчиха" (ул. Никольская, 28).

Что попробовать:

  • Скоблянка - от 650 рублей,
  • Фишь-мышь - от 680 рублей.

Великий Новгород

Трансфер Москва - Великий Новгород:

  • Поездом - от 2346 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - 8 часов 56 минут.

Номер на двоих в гостиницах Великого Новгорода: от 2200 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Новгородский детинец (Новгородский Кремль),
  • Рюриково городище (Городище, 2),
  • Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина (ул. Ильина, 9б).

Где погулять:

  • Кремлевский парк (ул. Мерецкова-Волосова, 4),
  • Пешеходный мост (Новгородский кремль, Ярославово Дворище),
  • Музей деревянного зодчества "Витославлицы" (Юрьевское шоссе, 15).

Локации для фото:

  • Памятник "1000-летие России" (Новгородский Кремль),
  • Ганзейский фонтан (пл. Вечевая),
  • Академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского (ул. Великая, 14).

Что попробовать:

  • Серые щи из крошева - от 440 рублей,
  • Новгородские пряники - от 390 рублей.

Владимир

Трансфер Москва - Владимир:

  • Поездом - от 1228 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 1 часа 41 минуты.
  • Автобусом - 908 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 40 минут.

Номер на двоих в гостиницах Владимира: от 2550 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Золотые ворота (ул. Большая Московская, 1а),
  • Музей "Старый Владимир" (ул. Козлов тупик, 14),
  • Музей хрусталя (ул. Дворянская, 2),
  • Музей "Старая аптека" (ул. Георгиевская, 3),
  • Музей ложки (ул. Октябрьская, 4),
  • Дом пряника (ул. Большая Московская, 42).

Где погулять:

  • Парк им. А. С. Пушкина (ул. Большая Московская, 56),
  • Патриарший сад (ул. Козлов тупик, 5).

Локации для фото:

  • Колесо обозрения "Небо 33" (ул. Мира, 36),
  • Музей природы (ул. Мира, 19),
  • Музей-сказка "Бабуся-Ягуся" (ул. Большая Московская, 26).

Что попробовать:

Куртош - от 180 рублей.

Архангельск

Трансфер Москва - Архангельск:

  • Поездом - от 3209 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 16 часов 29 минут.

Номер на двоих в гостиницах Архангельска: от 2389 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Музей архангельского пряника (просп. Чумбарова-Лучинского, 37),
  • Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова (ул. Поморская, 3),
  • Северный морской музей (наб. Северной Двины, 80),
  • Морской речной вокзал (наб. Северной Двины, 26),
  • Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10).

Где погулять:

  • Проспект Чумбарова-Лучинского,
  • Северодвинский мост,
  • Мыс Пур-Наволок (наб. Северной Двины).

Локации для фото:

  • Памятник Петру I (наб. Северной Двины, Петровский сквер),
  • Памятник тюленю (наб. Северной Двины, 95),
  • "Нулевая верста" (просп. Троицкий, д. 45).

Что попробовать:

Поморская уха - от 640 рублей.

Калининград

Трансфер Москва - Калининград:

Самолет - от 4154 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 35 минут.

Номер на двоих в гостиницах Калининграда: от 1972 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Бранденбургские ворота и Музей марципана (ул. Багратиона, 137),
  • Калининградский музей изобразительных искусств (пр. Ленинский, 83),
  • Кафедральный собор и музей Иммануила Канта (ул. Канта, 1),
  • Музей янтаря (пл. Маршала Василевского, 1),
  • Замок Нессельбек (пос. Орловка, пер. Центральный, 7).

Где погулять:

  • Куршская коса (пос. Рыбачий, ул. Лесная, 7),
  • Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 2а),
  • Зоопарк (пр. Мира, 26),
  • Район Амалиенау.

Локации для фото:

  • Музей Мирового океана (наб. Петра Великого, 1),
  • Танцующий лес (Куршская коса),
  • Калининградский Ботанический сад (ул. Лесная, 12), Хомлины.

Что попробовать:

  • Мясные клопсы - от 595 рублей,
  • Марципан - от 365 рублей.

Кострома

Трансфер Москва - Кострома:

  • Поездом - от 1550 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 7 минут.
  • Автобусом - 1837 рублей за одного пассажира. Время в пути - 6 часов 20 минут.

Номер на двоих в гостиницах Костромы: от 3367 рублей за сутки.

Что посетить:

  • Музей хлеба (ул. Мучные Ряды, 1),
  • Музей сыра (ул. Чайковского, 19),
  • Музей уникальных кукол и игрушек (ул. Горная, 26),
  • Музей ювелирного искусства (ул. Советская, 7),
  • Музей театрального костюма (ул. Симановского, 10),
  • Усадьба Льна и Бересты (ул. Терешковой, 38),
  • Костромской Экзотариум (ул. Советская, 53б).

Где погулять:

  • Центральный парк,
  • Сусанинская площадь (пл. Сусанинская),
  • Торговые ряды (ул. Красные Ряды, 1),
  • Набережная реки Волги (ул. 1 Мая).

Локации для фото:

  • Терем Снегурочки (ул. Лагерная, 38),
  • Беседка Островского (Центральный парк),
  • Музей "Лес-Чудодей" (ул. Островского, 63),
  • Музей "Терем Берендея" (ул. Ленина 150ж).

Что попробовать:

  • Щучья котлета - от 650 рублей.
  • Черная соль - от 250 рублей.