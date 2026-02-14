Куда поехать на выходные? Топ российских городов для путешествий
Муром
Трансфер Москва - Муром:
- Поездом - от 1322 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 3 часов 47 минут.
- Автобусом - 1760 рублей за одного пассажира. Время в пути - 7 часов 5 минут.
Номер на двоих в гостиницах Мурома: от 2500 рублей за сутки.
Что посетить:
- Муромский историко-художественный музей (ул. Московская, 13),
- Водонапорная башня (ул. Ленина, 15),
- Музей "Хлебная горница" (ул. Амосова, 48),
- Кибер-музей (пл. Крестьянина, 6В).
Где погулять:
- Окский парк (ул. Первомайская, 8),
- Набережная реки Оки (ул. Набережная).
Локации для фото:
- Былинный камень (на въезде в город по Владимирскому шоссе),
- Бронепоезд "Илья Муромец" (Владимирское шоссе),
- Памятник Илье Муромцу (Окский съезд, 9),
- Памятник Калачу (ул. Ленина, 24),
- Муромский вантовый мост.
Что попробовать:
Муромские калачи - от 120 рублей за штуку.
Шуя
Трансфер Москва - Шуя:
- Поездом - от 2364 рублей (сидячий) за одного пассажира. Время в пути - 3 часа 11 минут.
- Автобусом - 2043 рубля за одного пассажира. Время в пути - 5 часов 40 минут.
Номер на двоих в гостиницах Шуи: от 3 900 рублей за сутки.
Что посетить:
- Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (пл. Ленина, 2),
- Фабрика "Шуйские ситцы" (ул. 1-я Московская, 19),
- Магазин-музей "Казенный винный склад № 3 (ул. Завокзальная, 17),
- Музей Шуйского мыла (ул. 2-я Дубковская, 33А),
- Семейная сыроварня Гагариных (пер. 2-й Пушкинский, 2).
Где погулять:
- Гостиный двор (пл. Ленина),
- Парк культуры и отдыха.
Локации для фото:
- Шуйский вокзал (ул. Вокзальная, 1),
- Шуйские мерные весы (Шуйский центральный рынок),
- Шуйский Арбат (ул. Малахия Белова).
Что попробовать:
- Шуйские улитки на экоферме в с. Введенье - дегустация от 3500 рублей,
- Конопляный чай с клюквой - от 540 рублей.
Гаврилов Посад
Трансфер Москва - Гаврилов Посад:
- Поездом - от 1269 рублей (плацкарт) за одного пассажира.
- Время в пути - от 5 часов 17 минут.
Номер на двоих в гостиницах Гаврилова Посада: от 4026 рублей за сутки.
Что посетить:
- Дворцовый конный завод и Музейно-дегустационный центр (Суздальское шоссе, 13),
- Краеведческий музей (ул. Розы Люксембург, 5),
- Ильинское подворье (ул. Пионерская, 14).
Где погулять:
- Торговые ряды (ул. Дзержинского, д. 17),
- Набережная реки Воймиги.
Локации для фото:
- Здание Пожарного депо (Советская пл., 3),
- Советская площадь,
- Три красных коня (выезд из города в сторону Суздаля).
Что попробовать:
Утиная калья - от 540 рублей.
Мышкин
Трансфер Москва - Мышкин:
С пересадкой в Ярославле:
- Москва - Ярославль: автобус - от 1249 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 25 минут,
- Ярославль - Мышкин: автобус - от 450 рублей за одного пассажира. Время в пути - 2 часа 5 минут.
С пересадкой в Рыбинске:
- Москва - Рыбинск: автобус - от 1703 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 5 часов,
- Рыбинск - Мышкин: автобус - 215 рублей за одного пассажира. Время в пути - 1 час 10 минут.
Время на пересадку - от 1 до 4 часов.
Номер на двоих в гостиницах Мышкина: от 2933 рублей за сутки.
Что посетить:
- Музей Мыши (Никольская пл., 1/18),
- Музей водочника Петра Смирнова (ул. Угличская, 21),
- Музей столицы лоцманов (ул. Угличская, 19),
- Музей "Русские валенки" (ул. Никольская, 18А),
- Мельница купца Чистова (ул. Угличская, 4),
- Музей "Мышкинский Самоходъ" (ул. Ленина, 7),
- Дворец Мыши - Мышкины Палаты (ул. Никольская, 4).
Где погулять:
- Музей крестьянской архитектуры малых форм (ул. Угличская, 21),
- Ремесленная слободка (ул. Никольская, 28),
- Круизный причал и набережная реки Волги.
Локации для фото:
- Музей ретро техники "Старый гараж" (ул. Карла Либкнехта, 25),
- Памятник "Мышь, ломающая мышеловку" (ул. Угличская, 4),
- Памятник "Мышь-купчиха" (ул. Никольская, 28).
Что попробовать:
- Скоблянка - от 650 рублей,
- Фишь-мышь - от 680 рублей.
Великий Новгород
Трансфер Москва - Великий Новгород:
- Поездом - от 2346 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - 8 часов 56 минут.
Номер на двоих в гостиницах Великого Новгорода: от 2200 рублей за сутки.
Что посетить:
- Новгородский детинец (Новгородский Кремль),
- Рюриково городище (Городище, 2),
- Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина (ул. Ильина, 9б).
Где погулять:
- Кремлевский парк (ул. Мерецкова-Волосова, 4),
- Пешеходный мост (Новгородский кремль, Ярославово Дворище),
- Музей деревянного зодчества "Витославлицы" (Юрьевское шоссе, 15).
Локации для фото:
- Памятник "1000-летие России" (Новгородский Кремль),
- Ганзейский фонтан (пл. Вечевая),
- Академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского (ул. Великая, 14).
Что попробовать:
- Серые щи из крошева - от 440 рублей,
- Новгородские пряники - от 390 рублей.
Владимир
Трансфер Москва - Владимир:
- Поездом - от 1228 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 1 часа 41 минуты.
- Автобусом - 908 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 40 минут.
Номер на двоих в гостиницах Владимира: от 2550 рублей за сутки.
Что посетить:
- Золотые ворота (ул. Большая Московская, 1а),
- Музей "Старый Владимир" (ул. Козлов тупик, 14),
- Музей хрусталя (ул. Дворянская, 2),
- Музей "Старая аптека" (ул. Георгиевская, 3),
- Музей ложки (ул. Октябрьская, 4),
- Дом пряника (ул. Большая Московская, 42).
Где погулять:
- Парк им. А. С. Пушкина (ул. Большая Московская, 56),
- Патриарший сад (ул. Козлов тупик, 5).
Локации для фото:
- Колесо обозрения "Небо 33" (ул. Мира, 36),
- Музей природы (ул. Мира, 19),
- Музей-сказка "Бабуся-Ягуся" (ул. Большая Московская, 26).
Что попробовать:
Куртош - от 180 рублей.
Архангельск
Трансфер Москва - Архангельск:
- Поездом - от 3209 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 16 часов 29 минут.
Номер на двоих в гостиницах Архангельска: от 2389 рублей за сутки.
Что посетить:
- Музей архангельского пряника (просп. Чумбарова-Лучинского, 37),
- Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова (ул. Поморская, 3),
- Северный морской музей (наб. Северной Двины, 80),
- Морской речной вокзал (наб. Северной Двины, 26),
- Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10).
Где погулять:
- Проспект Чумбарова-Лучинского,
- Северодвинский мост,
- Мыс Пур-Наволок (наб. Северной Двины).
Локации для фото:
- Памятник Петру I (наб. Северной Двины, Петровский сквер),
- Памятник тюленю (наб. Северной Двины, 95),
- "Нулевая верста" (просп. Троицкий, д. 45).
Что попробовать:
Поморская уха - от 640 рублей.
Калининград
Трансфер Москва - Калининград:
Самолет - от 4154 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 35 минут.
Номер на двоих в гостиницах Калининграда: от 1972 рублей за сутки.
Что посетить:
- Бранденбургские ворота и Музей марципана (ул. Багратиона, 137),
- Калининградский музей изобразительных искусств (пр. Ленинский, 83),
- Кафедральный собор и музей Иммануила Канта (ул. Канта, 1),
- Музей янтаря (пл. Маршала Василевского, 1),
- Замок Нессельбек (пос. Орловка, пер. Центральный, 7).
Где погулять:
- Куршская коса (пос. Рыбачий, ул. Лесная, 7),
- Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 2а),
- Зоопарк (пр. Мира, 26),
- Район Амалиенау.
Локации для фото:
- Музей Мирового океана (наб. Петра Великого, 1),
- Танцующий лес (Куршская коса),
- Калининградский Ботанический сад (ул. Лесная, 12), Хомлины.
Что попробовать:
- Мясные клопсы - от 595 рублей,
- Марципан - от 365 рублей.
Кострома
Трансфер Москва - Кострома:
- Поездом - от 1550 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 7 минут.
- Автобусом - 1837 рублей за одного пассажира. Время в пути - 6 часов 20 минут.
Номер на двоих в гостиницах Костромы: от 3367 рублей за сутки.
Что посетить:
- Музей хлеба (ул. Мучные Ряды, 1),
- Музей сыра (ул. Чайковского, 19),
- Музей уникальных кукол и игрушек (ул. Горная, 26),
- Музей ювелирного искусства (ул. Советская, 7),
- Музей театрального костюма (ул. Симановского, 10),
- Усадьба Льна и Бересты (ул. Терешковой, 38),
- Костромской Экзотариум (ул. Советская, 53б).
Где погулять:
- Центральный парк,
- Сусанинская площадь (пл. Сусанинская),
- Торговые ряды (ул. Красные Ряды, 1),
- Набережная реки Волги (ул. 1 Мая).
Локации для фото:
- Терем Снегурочки (ул. Лагерная, 38),
- Беседка Островского (Центральный парк),
- Музей "Лес-Чудодей" (ул. Островского, 63),
- Музей "Терем Берендея" (ул. Ленина 150ж).
Что попробовать:
- Щучья котлета - от 650 рублей.
- Черная соль - от 250 рублей.