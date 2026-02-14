Куда поехать на выходные? Топ российских городов для путешествий

Муром

Трансфер Москва - Муром:

Поездом - от 1322 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 3 часов 47 минут.

Автобусом - 1760 рублей за одного пассажира. Время в пути - 7 часов 5 минут.

Номер на двоих в гостиницах Мурома: от 2500 рублей за сутки.

Что посетить:

Муромский историко-художественный музей (ул. Московская, 13),

Водонапорная башня (ул. Ленина, 15),

Музей "Хлебная горница" (ул. Амосова, 48),

Кибер-музей (пл. Крестьянина, 6В).

Где погулять:

Окский парк (ул. Первомайская, 8),

Набережная реки Оки (ул. Набережная).

Локации для фото:

Былинный камень (на въезде в город по Владимирскому шоссе),

Бронепоезд "Илья Муромец" (Владимирское шоссе),

Памятник Илье Муромцу (Окский съезд, 9),

Памятник Калачу (ул. Ленина, 24),

Муромский вантовый мост.

Что попробовать:

Муромские калачи - от 120 рублей за штуку.

Шуя

Трансфер Москва - Шуя:

Поездом - от 2364 рублей (сидячий) за одного пассажира. Время в пути - 3 часа 11 минут.

Автобусом - 2043 рубля за одного пассажира. Время в пути - 5 часов 40 минут.

Номер на двоих в гостиницах Шуи: от 3 900 рублей за сутки.

Что посетить:

Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (пл. Ленина, 2),

Фабрика "Шуйские ситцы" (ул. 1-я Московская, 19),

Магазин-музей "Казенный винный склад № 3 (ул. Завокзальная, 17),

Музей Шуйского мыла (ул. 2-я Дубковская, 33А),

Семейная сыроварня Гагариных (пер. 2-й Пушкинский, 2).

Где погулять:

Гостиный двор (пл. Ленина),

Парк культуры и отдыха.

Локации для фото:

Шуйский вокзал (ул. Вокзальная, 1),

Шуйские мерные весы (Шуйский центральный рынок),

Шуйский Арбат (ул. Малахия Белова).

Что попробовать:

Шуйские улитки на экоферме в с. Введенье - дегустация от 3500 рублей,

Конопляный чай с клюквой - от 540 рублей.

Гаврилов Посад

Трансфер Москва - Гаврилов Посад:

Поездом - от 1269 рублей (плацкарт) за одного пассажира.

Время в пути - от 5 часов 17 минут.

Номер на двоих в гостиницах Гаврилова Посада: от 4026 рублей за сутки.

Что посетить:

Дворцовый конный завод и Музейно-дегустационный центр (Суздальское шоссе, 13),

Краеведческий музей (ул. Розы Люксембург, 5),

Ильинское подворье (ул. Пионерская, 14).

Где погулять:

Торговые ряды (ул. Дзержинского, д. 17),

Набережная реки Воймиги.

Локации для фото:

Здание Пожарного депо (Советская пл., 3),

Советская площадь,

Три красных коня (выезд из города в сторону Суздаля).

Что попробовать:

Утиная калья - от 540 рублей.

Мышкин

Трансфер Москва - Мышкин:

С пересадкой в Ярославле:

Москва - Ярославль: автобус - от 1249 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 25 минут,

Ярославль - Мышкин: автобус - от 450 рублей за одного пассажира. Время в пути - 2 часа 5 минут.

С пересадкой в Рыбинске:

Москва - Рыбинск: автобус - от 1703 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 5 часов,

Рыбинск - Мышкин: автобус - 215 рублей за одного пассажира. Время в пути - 1 час 10 минут.

Время на пересадку - от 1 до 4 часов.

Номер на двоих в гостиницах Мышкина: от 2933 рублей за сутки.

Что посетить:

Музей Мыши (Никольская пл., 1/18),

Музей водочника Петра Смирнова (ул. Угличская, 21),

Музей столицы лоцманов (ул. Угличская, 19),

Музей "Русские валенки" (ул. Никольская, 18А),

Мельница купца Чистова (ул. Угличская, 4),

Музей "Мышкинский Самоходъ" (ул. Ленина, 7),

Дворец Мыши - Мышкины Палаты (ул. Никольская, 4).

Где погулять:

Музей крестьянской архитектуры малых форм (ул. Угличская, 21),

Ремесленная слободка (ул. Никольская, 28),

Круизный причал и набережная реки Волги.

Локации для фото:

Музей ретро техники "Старый гараж" (ул. Карла Либкнехта, 25),

Памятник "Мышь, ломающая мышеловку" (ул. Угличская, 4),

Памятник "Мышь-купчиха" (ул. Никольская, 28).

Что попробовать:

Скоблянка - от 650 рублей,

Фишь-мышь - от 680 рублей.

Великий Новгород

Трансфер Москва - Великий Новгород:

Поездом - от 2346 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - 8 часов 56 минут.

Номер на двоих в гостиницах Великого Новгорода: от 2200 рублей за сутки.

Что посетить:

Новгородский детинец (Новгородский Кремль),

Рюриково городище (Городище, 2),

Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина (ул. Ильина, 9б).

Где погулять:

Кремлевский парк (ул. Мерецкова-Волосова, 4),

Пешеходный мост (Новгородский кремль, Ярославово Дворище),

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" (Юрьевское шоссе, 15).

Локации для фото:

Памятник "1000-летие России" (Новгородский Кремль),

Ганзейский фонтан (пл. Вечевая),

Академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского (ул. Великая, 14).

Что попробовать:

Серые щи из крошева - от 440 рублей,

Новгородские пряники - от 390 рублей.

Владимир

Трансфер Москва - Владимир:

Поездом - от 1228 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 1 часа 41 минуты.

Автобусом - 908 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 40 минут.

Номер на двоих в гостиницах Владимира: от 2550 рублей за сутки.

Что посетить:

Золотые ворота (ул. Большая Московская, 1а),

Музей "Старый Владимир" (ул. Козлов тупик, 14),

Музей хрусталя (ул. Дворянская, 2),

Музей "Старая аптека" (ул. Георгиевская, 3),

Музей ложки (ул. Октябрьская, 4),

Дом пряника (ул. Большая Московская, 42).

Где погулять:

Парк им. А. С. Пушкина (ул. Большая Московская, 56),

Патриарший сад (ул. Козлов тупик, 5).

Локации для фото:

Колесо обозрения "Небо 33" (ул. Мира, 36),

Музей природы (ул. Мира, 19),

Музей-сказка "Бабуся-Ягуся" (ул. Большая Московская, 26).

Что попробовать:

Куртош - от 180 рублей.

Архангельск

Трансфер Москва - Архангельск:

Поездом - от 3209 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 16 часов 29 минут.

Номер на двоих в гостиницах Архангельска: от 2389 рублей за сутки.

Что посетить:

Музей архангельского пряника (просп. Чумбарова-Лучинского, 37),

Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова (ул. Поморская, 3),

Северный морской музей (наб. Северной Двины, 80),

Морской речной вокзал (наб. Северной Двины, 26),

Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10).

Где погулять:

Проспект Чумбарова-Лучинского,

Северодвинский мост,

Мыс Пур-Наволок (наб. Северной Двины).

Локации для фото:

Памятник Петру I (наб. Северной Двины, Петровский сквер),

Памятник тюленю (наб. Северной Двины, 95),

"Нулевая верста" (просп. Троицкий, д. 45).

Что попробовать:

Поморская уха - от 640 рублей.

Калининград

Трансфер Москва - Калининград:

Самолет - от 4154 рублей за одного пассажира. Время в пути - от 2 часов 35 минут.

Номер на двоих в гостиницах Калининграда: от 1972 рублей за сутки.

Что посетить:

Бранденбургские ворота и Музей марципана (ул. Багратиона, 137),

Калининградский музей изобразительных искусств (пр. Ленинский, 83),

Кафедральный собор и музей Иммануила Канта (ул. Канта, 1),

Музей янтаря (пл. Маршала Василевского, 1),

Замок Нессельбек (пос. Орловка, пер. Центральный, 7).

Где погулять:

Куршская коса (пос. Рыбачий, ул. Лесная, 7),

Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 2а),

Зоопарк (пр. Мира, 26),

Район Амалиенау.

Локации для фото:

Музей Мирового океана (наб. Петра Великого, 1),

Танцующий лес (Куршская коса),

Калининградский Ботанический сад (ул. Лесная, 12), Хомлины.

Что попробовать:

Мясные клопсы - от 595 рублей,

Марципан - от 365 рублей.

Кострома

Трансфер Москва - Кострома:

Поездом - от 1550 рублей (плацкарт) за одного пассажира. Время в пути - от 4 часов 7 минут.

Автобусом - 1837 рублей за одного пассажира. Время в пути - 6 часов 20 минут.

Номер на двоих в гостиницах Костромы: от 3367 рублей за сутки.

Что посетить:

Музей хлеба (ул. Мучные Ряды, 1),

Музей сыра (ул. Чайковского, 19),

Музей уникальных кукол и игрушек (ул. Горная, 26),

Музей ювелирного искусства (ул. Советская, 7),

Музей театрального костюма (ул. Симановского, 10),

Усадьба Льна и Бересты (ул. Терешковой, 38),

Костромской Экзотариум (ул. Советская, 53б).

Где погулять:

Центральный парк,

Сусанинская площадь (пл. Сусанинская),

Торговые ряды (ул. Красные Ряды, 1),

Набережная реки Волги (ул. 1 Мая).

Локации для фото:

Терем Снегурочки (ул. Лагерная, 38),

Беседка Островского (Центральный парк),

Музей "Лес-Чудодей" (ул. Островского, 63),

Музей "Терем Берендея" (ул. Ленина 150ж).

Что попробовать: