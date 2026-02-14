Турэксперт назвала лучшие места для отдыха на февральские праздники

Февраль даст многим отдохнуть сразу три дня – с 21 по 23 число включительно. Для полноценного отпуска этого, конечно, немного, но чтобы прокатиться куда-нибудь недалеко и сменить картинку, вполне достаточно. Турэксперт Екатерина Васильева делится идеями, куда поехать, чем там заняться и сколько это примерно будет стоить.

Сочи

Фото: 123RF.com/maifly

В конце февраля зима обычно уже всерьез утомляет, так что можно рвануть в Сочи. Погода там стоит переменчивая, но точно более теплая, чем в Москве, и в плюс 10–12 градусов на побережье уже точно можно гулять без шапки. Тем временем горнолыжный сезон тоже еще продолжается, и можно устроить себе аттракцион "из зимы в весну", прокатившись на "Ласточке" из Красной Поляны до города и наблюдая, как за полчаса погода меняется буквально в турборежиме.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи и обратно в феврале – от 13 тысяч рублей и 3,5–4 часа в пути в одну сторону. "Ласточка" по маршруту "Роза Хутор" – Сочи – чуть больше получаса в пути и от 300 рублей в одну сторону. Апартаменты на двоих, номер в гостевом доме или в трехзвездочном отеле в центре Сочи в праздничные выходные – от 3 тысяч рублей в сутки, в Красной Поляне – от 5 тысяч рублей.

Мурманск

Фото: depositphotos/kotomiti

В феврале в Мурманской области продолжается полярная ночь, поэтому можно попытать удачу застать северное сияние. Следить за прогнозом вероятности увидеть "танец неба" можно на специальных сайтах, но необходимо помнить о том, что самый вероятный прогноз – краткосрочный, в идеале за несколько часов или хотя бы дней. Есть шанс увидеть сияние из самого Мурманска, но лучше уехать за город, подальше от городской иллюминации, которая мешает обзору. Чаще всего туристы едут в Териберку – там и подходящие природные условия, и удобная инфраструктура для туристов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска в феврале – от 12 тысяч рублей за билеты туда и обратно и 2,5 часа в пути в одну сторону. Автобус до Териберки идет 3,5–4 часа пути, билет от 814 рублей в одну сторону. Номер на двоих в гостевом доме или апартаменты в Мурманске обойдутся от 3 тысяч рублей в сутки, в Териберке стабильно дороже, а ажиотаж больше – сейчас цены на жилье начинаются от 15 тысяч рублей в сутки за маленький домик у моря на двоих.

Саратов

Фото: 123RF.com/mulderphoto

Не самое очевидное направление для зимнего отдыха, но зимой тут довольно интересно. Если по набережной Космонавтов вдоль Волги приятнее гулять летом, то зайти в Саратовский Лимонарий с мороза – удовольствие особое. Это экзотический сад площадью 500 квадратных метров, где воссоздана атмосфера настоящих тропиков. Здесь выращивают гигантские лимоны и другие тропические растения – от королевских бананов до папайи, делают фирменный цитронад (лимонный лимонад) и разные фруктовые сладости, которые можно купить в местном магазине. Входной билет – 450 рублей.

Примерно в 200 километрах от Саратова есть город Хвалынск, который известен в области термальным комплексом. Здесь расположен курорт "Хвалынские термы" –открытые бассейны с природной термальной водой с видом на реликтовый лес и Волгу, есть финская сауна и турецкий хаммам. Цены в выходные и праздничные дни начинаются от 1 700 рублей за сеанс (1 час 20 минут).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Саратова в праздничные даты – от 8 800 рублей туда и обратно, в пути 1,5–2 часа в одну сторону. До Хвалынска – еще 5 часов на автобусе (билет в одну сторону – от 935 рублей) и далее до курорта на такси (около 4,5 км). Апартаменты на двоих в Саратове в праздничные даты – от 1 800 рублей в сутки, номер в трехзвездочном отеле – от 2 900 рублей в сутки.

Коломна

Фото: 123RF.com/bladerunner7

Коломна хороша известна московскому туристу – сюда удобно добираться и есть, где прогуляться. Из мастхэв достопримечательностей – Коломенский кремль (вход на территорию свободный) и музей "Коломенская пастила", где в февральские праздники будет театрализованная программа с чаепитием и дегустацией (взрослый билет – 1 150 рублей, детский – 1 тысяча рублей, билетов осталось мало).

Примерно в 10 километрах от Коломны есть крокодиловая ферма, куда можно приехать на все выходные и там же остановиться переночевать. Здесь живут нильские крокодилы, кайманы, аллигаторы и даже редкие гавиалы – один из крупнейших современных видов. На них можно посмотреть с безопасного расстояния и даже покормить с удочки. Здесь же есть улиточная ферма, небольшой зоопарк, домики в аренду и баня. Входной билет на крокодиловую ферму – 700 рублей для взрослых и 650 рублей для детей. Аренда домика в праздничные выходные – от 10 тысяч рублей (могут разместиться до 4 человек)

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Казанского вокзала (1,5–2,5 часа в пути и от 529 рублей за билет в одну сторону). Крокодиловая ферма: до села Парфентьево 15–45 минут на автобусе (в зависимости от рейса) или 10 минут на такси. Номер на двоих в гостевом доме в Коломне – от 2,5 тысяч рублей в праздничные даты, в трехзвездочном отеле – от 4 тысяч рублей.

Туристический поезд "Серебряный маршрут": Москва – Великий Новгород – Псков – Москва

Фото: rzd.ru

Туристический поезд по этим древним российским городам отправляется как раз перед выходными – в пятницу, 20 февраля, вечером, а возвращается обратно в понедельник утром. Можно купить только билет, куда включен проезд и завтраки, а можно дополнительно приобрести экскурсионный тур, чтобы посетить все достопримечательности в компании экскурсовода. Гости смогут посетить Великий Новгород, Изборск, известный одноименной крепостью. А также Печоры, где расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – один из древнейших действующих в России, и Псков, где получится прогуляться по кремлю.

Как добраться и сколько стоит: поезд отправляется с Ленинградского вокзала 20 февраля в 22:10. Стоимость проезда в купе – от 18 710 рублей (можно подписаться на лист ожидания на случай, если кто-то сдаст более дешевый билет). Комплексная экскурсионная программа – 14 345 рублей. Можно взять экскурсию в интересующий город отдельно: Великий Новгород – 6 930 рублей с человека, Псков и Изборск – 6 300 рублей.