Вечернее катание на курорте Эльбрус сделали ежедневным

Вечернее катание на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии стало доступно в ежедневном режиме. С момента его запуска — 31 декабря 2025 года — опцией воспользовались 7,5 тыс. туристов.

© «Это Кавказ»

«Это лучшее, что случалось с трассой „Кругозор—Азау“ — так реагируют гости на новость от Кавказ.РФ о введении каждодневной „вечерки“. Нижняя трасса Эльбруса собирает в моменте до 500 райдеров и служит источником вдохновения для создания атмосферного контента. С момента запуска гостями „вечерки“ стали 7,5 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе института развития.

Вечернее катание на Эльбрусе, по оценке Кавказ.РФ, стало самой ожидаемой новинкой зимнего сезона 2025/2026. Для запуска вечерней опции на участке горнолыжной трассы протяженностью 2,4 км были установлены 54 мачты со светильниками.

«Важно, что уровень трассы подходит не только для профессионалов, но и для среднего уровня катания. Хотя мы регулярно видим на ней и местных чемпионов FWQ Идриса Узденова, Алима Матковского, Софию Вукович и других. Решение о ежедневном вечернем катании, конечно, заставляет службу эксплуатации работать кратно больше, но все это делается для гостей, их впечатлений и радости», — прокомментировал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев, отвечающий за эксплуатацию курортов.

Вечернее катание на курорте Эльбрус впервые открыли 31 декабря 2025 года. Новинками этого зимнего сезона также стало открытие новых канатных дорог и горнолыжных трасс в восточном секторе курорта.