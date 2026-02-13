В Приморье построят круглогодичный курорт

В Приморском крае, на территории Новой Москвы, будет возведен новый курорт, функционирующий круглый год. Земельный участок уже подготовлен, и в данный момент осуществляются проектные и строительные работы. Об этой информации сообщил соучредитель сети ДНС Константин Богданенко в своем интервью для ИА PrimaMedia.

© runews24.ru

Это проект предполагает круглогодичную всесезонную работу. Там большая территория, порядка 20 домов, единый гостевой дом, где люди смогут собираться, банный комплекс, – поделился Константин Богданенко.

Он также отметил, что уже существующие в крае туристические базы, демонстрирующие загрузку до 80% на протяжении всего года, служат подтверждением жизнеспособности подобного формата.

Одновременно с этим, компания активно развивает свой первоначальный, "экспериментальный" проект – базу "Джугди", расположенную в бухте Алеут. На этой базе отрабатываются методики, направленные на трансформацию приморской базы отдыха в прибыльный бизнес посредством создания разнообразных маршрутов для однодневных туров, включая велосипедные, пешие и водные прогулки.

По мнению специалистов, ключом к привлечению туристов в круглогодичные курорты является насыщенная досуговая программа, способная удерживать гостей на протяжении нескольких дней. Такой подход позволяет превратить обычный отдых у моря или в лесной зоне в содержательное семейное мероприятие, что, в свою очередь, гарантирует стабильный поток посетителей вне зависимости от времени года.