Сочи на пределе: спрос на отели уровня 4-5 звезд растет ежегодно

Спрос на отели уровня 4–5 звезд в Сочи ежегодно растет на 15–20%, дефицит достигает 20 тыс. номеров, но его не могут покрыть нынешние объемы строительства. Это отражается на ценах, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на экспертов в отрасли.По словам вице-президента Альянс туристических агентств Алексана Мкртчяна, на рынке появляются, в основном небольшие отели на 200–300 номеров, тогда как городу нужны масштабные проекты. В результате цены растут: прошлым летом ночь в качественном пятизвездочном отеле в Сочи стоила 70–80 тыс. руб., и даже по таким расценкам свободных мест почти не было.

© tourdom.ru

Эксперт по премиальной недвижимости Сочи Юлия Феклистова подтверждает, что рынок остается дефицитным: сейчас в городе работает около 40 отелей категории 4 и 5 звезд, и этого явно недостаточно. По ее словам, спрос на премиальный сегмент растет в среднем на 15–20% в год, и речь идет не только о количестве туристов, но и об изменении их ожиданий – гостям нужен сервис международного уровня, а не просто дорогой номер.

Схожие цифры приводит и генеральный директор консалтинговой компании в сфере гостиничной недвижимости Екатерина Лисина. По ее оценке, фактический дефицит качественных номеров в Сочи может быть даже выше официальных оценок и доходить до 25 тыс. единиц, если учитывать реальную загрузку в пиковые месяцы.

«Сочи работает на пределе – даже небольшие колебания спроса моментально приводят к росту цен», – отмечает она.

При этом проблема дефицита отелей 4–5 звезд характерна не только для Сочи. По словам Алексана Мкртчяна, нехватка качественного номерного фонда сегодня наблюдается по всей России – от Калининграда до Камчатки. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский оценивает общий дефицит гостиниц высокого уровня в стране в 60–70 тыс. номеров, подчеркивая, что внутренний туризм растет значительно быстрее, чем вводятся новые объекты размещения.

Управляющий партнер гостиничного оператора Сергей Егоров добавляет, что особенно остро дефицит ощущается в курортных регионах и городах с устойчивым деловым и туристическим потоком – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, на Алтае и в Байкальском регионе. По его оценке, в этих локациях обеспеченность качественными номерами на 30–40% ниже, чем требуется рынку. Пока инвесторы продолжают делать ставку на компактные проекты, проблема сохраняется, а цены в премиальном сегменте остаются стабильно высокими как в Сочи, так и в других туристических центрах страны.