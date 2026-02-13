На Курорт Красная Поляна едет все больше одиноких «удаленщиков»

Каждый четвертый турист на Курорте Красная Поляна – это соло-путешественник, приезжающий отдохнуть от суеты. Их число выросло за последние годы, рассказал руководитель департамента гостиничного развития курорта Александр Павлюк в интервью РБК Ростов.

© tourdom.ru

По его словам, портрет гостя за последние годы заметно изменился. Сейчас около 25% всех туристов это люди на удаленной работе или те, кто сознательно едет один, чтобы отдохнуть от общения. Еще примерно четверть гостей – пары, в основном молодые, до 25 лет. Почти столько же приходится на семьи с детьми. Отдельный сегмент – корпоративные клиенты, которые приезжают на деловые мероприятия, форумы и конференции. Кроме того, на курорте стало заметно больше иностранных туристов, прежде всего из стран Ближнего Востока – Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.

Александр Павлюк отмечает, что курорт внимательно следит за этими изменениями. По его словам, команда в режиме реального времени видит, кто именно приезжает, откуда гости, какого они возраста, путешествуют ли одни или с семьей. Это позволяет быстро подстраиваться под запросы аудитории и менять условия размещения и сервис.

Если говорить о загрузке отелей, то 2025 год для Красной Поляны выдался неоднозначным. Его, как говорит Павлюк, можно условно разделить на период до июля и после. Летом из-за вопросов безопасности начали задерживать и переносить рейсы, плюс выдался холодный июнь. В какой-то момент курорт почувствовал резкий отток гостей. Тем не менее по итогам года удалось выйти в небольшой плюс по сравнению с маем – августом 2024 года. Средняя загрузка отелей составила 67,6% – всего на 1% меньше, чем годом ранее. При этом выросли доходы: увеличилась средняя цена размещения, а доход на номер поднялся примерно на 2,6%.

Что касается форматов размещения, здесь картина тоже достаточно четкая. Самый стабильный спрос – на апартаменты. По словам Павлюка, они фактически не простаивают и подтверждают, что курорт живет круглый год. В Красной Поляне более 800 апартаментных номеров – от односпальных до трехспальных, полностью оборудованных для семейного отдыха и длительного проживания. Четырехзвездочные отели сильно зависят от цены: как только появляются акции или спецтарифы, бронирования сразу растут. А вот в пятизвездочных отелях загрузка почти не связана со стоимостью – гости выбирают уровень сервиса, набор услуг и удобные даты, а не цену.

Курорт регулярно корректирует свою политику, исходя из реакции гостей. Павлюк приводит пример с четырехзвездочным отелем «Ибис»: когда там попытались изменить условия для семей с детьми, бронирования сразу просели. После возврата скидок и расширения возрастных рамок для бесплатного размещения ребенка спрос быстро восстановился. Иногда изменения касаются и инфраструктуры – например, рядом с отелем «Новотель Резорт и СПА» на высоте 960 м появилась панорамная терраса. Ее особенно полюбили молодожены, которые приезжают туда на свадебные фотосессии.

Отдельная тема – экономика. По словам Александра Павлюка, отельный бизнес сталкивается с ростом расходов, дефицитом кадров и дополнительной налоговой нагрузкой с 2026 года. Сохранять рентабельность помогает жесткий контроль затрат и импортозамещение. То, что раньше закупали в Европе, сегодня успешно заменяют российские производители – от комплектующих для канатных дорог до матрасов, посуды и цифровой техники в номерах. Дополнительно курорт оптимизировал расходы за счет централизации финансов, бухгалтерии и закупок внутри группы «Мантера», что позволило получить более выгодные условия от поставщиков и навести порядок в бюджетировании.