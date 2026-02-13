S7 вернула деньги пассажиру, который не попал на рейс

Пассажир авиакомпании «Сибирь» не смог улететь из-за болезни близкого родственника, но, чтобы вернуть деньги за билет, ему пришлось обращаться в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

© tourdom.ru

Перевозчик отказывался добровольно оформить возврат, ссылаясь не то, что ему нужны дополнительные документы. После жалобы пассажира надзорное ведомство провело проверку и тогда выяснилось, что требования авиакомпании незаконны. Ей выдали предписание и только после этого она согласилась вернуть деньги – более 50 тыс. руб.

Правоохранительным и судебным органам нередко приходиться вмешиваться в конфликты, связанные с возвратом билетов. Например, в Москве пассажиру после прокурорской проверки вернули около 38 тыс. руб. за отмененный рейс, хотя изначально авиакомпания отказывалась платить, ссылаясь на «неправильно оформленные документы». В Санкт-Петербурге мужчине, который не смог вылететь из-за срочной госпитализации, после жалобы вернули более 60 тыс. руб. – вместе с тарифом и всеми сборами, хотя до этого перевозчик почти 2 месяца просто игнорировал претензию. В Новосибирске женщине отказали в возврате денег за билет из-за болезни ребенка, но после вмешательства прокуратуры авиакомпания перечислила около 45 тыс. руб. и признала, что требовала лишние справки.