Топ-7 вариантов для романтического свидания в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии даже сама природа подталкивает к романтике и новым эмоциям. Если вы ищете идеи, как провести время вдвоем — от теплых вечеров за общим делом до захватывающих рассветов и звездных ночей, — в этой республике найдутся занятия на любой вкус.

Встретить рассвет с видом на Эльбрус

Обзорная площадка на плато Бермамыт считается одной из самых живописных на Кавказе — отсюда открываются захватывающие панорамы Эльбруса, гор Машук, Казбек и Верблюд. Путь на плато занимает около 2,5 часов из Кисловодска (сначала по грунтовой дороге, потом по горному серпантину). Добраться можно на внедорожнике — тур из Пятигорска и Кисловодска стоит в среднем 8 000 рублей для группы до четырех человек или 2 000 рублей с человека.

На Бермамыт лучше всего ехать с мая по октябрь. Рекомендуются теплая одежда и пледы: утром и вечером здесь прохладно даже летом. Горячий чай вам предложат прямо на площадке, что добавляет романтики. Туристов немного, поэтому можно побыть наедине с природой и близким человеком.

Отправиться к озеру Любви

Еще одно романтическое место — озеро, форма которого напоминает сердце. С карачаевского его название Суук-Джюрек-Кель переводится как «озеро Холодное сердце». В народе же место более известно как озеро Любви. Название озера подтверждается и температурой воды, которая даже в жару не превышает 10 градусов — все из-за питающих его ледников.

Озеро находится на высоте около 2 350 метров над уровнем моря в 7,5 км от поселка Архыз. Путь не из легких — тропы местами каменистые, а перепад высот превышает 800 м. Дорога идет по территории Тебердинского нацпарка и в обе стороны займет до 10 часов. Чтобы пройти к озеру, нужно купить билет на КПП при входе у егеря. И не забудьте надеть удобную, желательно треккинговую обувь — местность каменистая.

Лучшее время для посещения — с мая по октябрь. В мини-путешествие стоит отправляться с гидом.

Провести вечер, как в оскароносной мелодраме

Тихая музыка, мягкий свет, аромат свечей и глина — отличный рецепт романтического вечера. На занятии мастер знакомит с работой на гончарном круге и ручной лепкой, а затем удаляется, дав возможность насладиться общением и совместным творчеством.

Уровень подготовки не имеет значения — важен сам процесс и возможность вместе попробовать что-то новое. Например, создать две кружки или чайную пару. На память можно сделать надписи на изделиях и пофотографироваться.

Совершить полет не во сне, а наяву

Следующая идея подойдет экстремалам и любителям зимы, ведь это время года считается лучшим для полетов на параплане над Большим Кавказским хребтом. Полеты проходят в сопровождении опытного инструктора и длятся от 10 до 15 минут. Стоимость зависит от высоты и начинается от 8 000 рублей. На память можно заказать видео.

Важно учитывать, что полеты возможны только в хорошую погоду. Пассажир должен весить от 25 до 100 кг и быть в состоянии пробежать 10−20 м перед взлетом. Желающих обычно много, поэтому лучше записываться заранее. И не забывайте о подходящей одежде.

Выловить не золотую, но не менее ценную рыбку

Если парить орлами на параплане — слишком смело для вашей пары, то можно отправиться на рыбалку. Горный воздух, тишина озер и возможность поймать ужин вместе — чем не романтика. В Теберде работают сразу четыре форелевых хозяйства, где можно попробовать себя в рыболовстве. На территории большинства также есть кафе с местной кухней, беседки и мини-гостиницы.

Сама рыбалка бесплатна. А вот за выловленную форель, которую вам приготовят на мангале, придется отдать в среднем 2 000 рублей за килограмм. Зимой такое свидание будет особенно атмосферным: в мороз форель прячется под тончайшим слоем льда и по-особенному переливается на солнце.

Посчитать звезды в Архызе

Какая же романтика без звезд? Тем более если они видны во всей красе. Вблизи поселка Нижний Архыз расположена Северо-Кавказская астрофизическая обсерватория (САО РАН), которая проводит ночные экскурсии с наблюдением за звездами через профессиональный телескоп с 660-кратным увеличением.

Экскурсию нужно согласовывать заранее — проверяется погода и возможность наблюдений в выбранную ночь. Звездные сеансы проходят круглогодично, но даже летом берите с собой теплую одежду и термос с чаем.

Продолжительность сеанса — 1,5−2 часа. Летом экскурсии начинаются с 22:00, зимой — с 19:00. Стоимость — 7 000 рублей на группу из 10 человек, есть льготные билеты.

Прогуляться по горам верхом на коне

Даже без специальной подготовки на Кавказе можно оказаться верхом на коне. Главное — решимость и хороший инструктор. В окрестностях Архыза работают конные прокаты с опытными инструкторами. Проще всего заказывать через информационные центры отелей, в которых вы расположились, или через официальный сайт курорта Архыз.

Конные прогулки доступны круглый год, но зимой маршрутов меньше. Хотя на Архызе их все равно больше двух десятков — на разный бюджет и уровень подготовки. Парам предлагают провести фотосессию на закате.

Лошади в Архызе — карачаевской породы, известной своей выносливостью в горах. Продолжительность прогулок — от 30 минут, цена — от 2 000 рублей с человека. Прокаты работают обычно с 10:00 до 16:00.