В РФ могут увеличить выплаты авиапассажирам за задержку багажа

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает повысить выплаты пассажирам, если их багаж задержали. Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди», сообщает ТАСС. Поправки планируется включить в Воздушный кодекс РФ, чтобы увеличить ответственность авиакомпаний перед своими клиентами.

В настоящий момент по закону перевозчик обязан платить 100 руб. за каждый час просрочки, но общая сумма не может превышать половину стоимости билета. Штраф не начисляется, если задержка произошла по причинам, не зависящим от авиакомпании, либо была связана с устранением поломки самолета, которая представляла угрозу для жизни и здоровья пассажиров.

Законопроект предлагает увеличить выплату в 2 раза – до 200 руб. за каждый час ожидания. Если документ примут, новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования.

В пояснении к инициативе отмечается, что действующие выплаты часто не покрывают даже минимальные расходы на необходимые вещи, когда багаж задерживается. По мнению авторов, существующие правила слабо стимулируют компании улучшать сервис, из-за чего растет количество жалоб и судебных разбирательств.