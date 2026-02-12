Добраться до курортов Архыз и Домбай станет проще

Строительство аэропорта Архыз планируют завершить к 2029 году. Это сократит время в пути от Москвы до горнолыжных курортов «Архыз» и Домбай с нынешних 6–8 часов до 2–3.

Воздушная гавань будет оборудована взлетно-посадочной полосой длиной 3 тыс. м, перроном на 10 стояночных мест для самолетов с возможностью расширения до 23, современным терминалом с телетрапами и парковкой на 300 машин. Как пояснили в Минтрансе, инвестиции обеспечит компания «Аэропорты регионов», а республика займется внешними коммуникациями и инфраструктурой.

Сейчас попасть на курорты «Архыз» и Домбай из Москвы непросто, потому что прямого авиасообщения пока нет. Обычно приходится комбинировать самолет, поезд или машину. Самый популярный вариант – долететь прямым рейсом до Минеральных Вод за 2,5–3 часа, а оттуда на машине или трансфере до Архыза около 240 км (4–5 часов по горной дороге) и до Домбая чуть дальше – около 270 км.

Есть также вариант через Ставрополь или Невинномысск, но рейсы ограничены и чаще с пересадкой, а дальше – 3–4 часа по горам. Можно добраться поездом до Минеральных Вод (поездка займет около 24–30 часов), а дальше так же на автобусе или такси. Этот способ дешевле, но дольше и менее удобен, особенно с лыжами или сноубордом. Своя машина из Москвы до Архыза – примерно 1800 км, до Домбая – около 1900 км. Поездка занимает 25–30 часов без длительных остановок, маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и горные серпантины. Плюсы – полная свобода передвижения, минус – долгий путь и зимние дороги могут быть сложными.

Сейчас самый быстрый способ добраться – самолет до Минеральных Вод и трансфер, всего 6–8 часов. Поезд плюс трансфер – около 30–35 часов, своя машина – 25–30 часов с остановками.

Когда откроется аэропорт Архыз, появятся прямые рейсы из Москвы, и до курорта можно будет добираться за 2–3 часа без долгого трансфера.