На курорте Мамисон открыли новую трассу для опытных горнолыжников

В Северной Осетии на курорте Мамисон открыли новую горнолыжную трассу красного уровня сложности. Она начинается от станции канатной дороги «Зарамаг-1» и финиширует на площади Калак.

© «Это Кавказ»

«Открываем новую трассу под кодовым названием 1А: почти 4 км скорости красного уровня, расположенных под гондольной канатной дорогой. Эта трасса высоких скоростей доставит сверху прямиком на площадь Калак», — сообщили сегодня в телеграм-канале Мамисона.

По уровню сложности новая трасса подходит для уверенных лыжников и сноубордистов.

«Учиться кататься и шлифовать технику лучше в зоне кресельной станции „Мамихдон“ на зеленой трассе 3А», — рекомендуют в администрации курорта.

Всесезонный курорт Мамисон открылся в Северной Осетии 14 марта 2025 года. До сегодняшнего дня включал 19 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. Это первый горнолыжный курорт с приставкой «арт», где традиционный активный отдых соседствует с творчеством и современным искусством. В феврале этого года на Мамисоне запустили творческую мастерскую, где по субботам организуют акции для гостей курорта.