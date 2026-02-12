В Веденском районе Чечни построят базу отдыха на 30 гостевых домов

В селе Ца-Ведено Веденского района Чечни появится база отдыха, включающая 30 гостевых домов для туристов. Также инвестор намерен создать в районе пастбищное хозяйство на горной территории.

© «Это Кавказ»

Реализацию двух новых инвестпроектов обсудили на рабочей встрече главы администрации Веденского района Турпал-Али Абдулазизова с инвестором Анди Магомадовым.

«Первый — строительство современной базы отдыха на 30 домиков в селе Ца-Ведено. Он ориентирован на развитие внутреннего туризма, создание комфортных условий для гостей района и формирование дополнительной точки притяжения в горной части муниципалитета. Второе направление — разворачивание пастбищного хозяйства в горных местностях сел Хой и Макажой», — сообщил Абдулазизов в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Отмечается, что общий объем инвестиций по двум проектам составит около 150 млн рублей. Также будет создано 15 новых рабочих мест.