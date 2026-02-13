На Ставрополье на развитие туризма направят более 318 млн рублей

На развитие туризма в Ставропольском крае в 2026 году направят более 318 млн рублей. О распределении средств в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

«Общий объем финансирования превышает 318 млн рублей, из них 315 млн — средства федерального центра. Более 130 млн рублей направят на развитие туристического кода центров городов. Это создание „умной“ навигации, комфортной среды для туристов с детьми и маломобильных групп населения», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Еще более 23 млн рублей инвестируют в модернизацию туристических объектов, обустройство экотроп, строительство круглогодичных бассейнов, организацию пунктов проката и создание аудиогидов. Средства пойдут и на поддержку крупных мероприятий с посещаемостью свыше 10 тыс. человек.

Также на создание модульных средств размещения туристов выделен 91 млн рублей. Это позволит увеличить номерной фонд Ставрополья более чем на 60 единиц.