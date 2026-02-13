На Ставрополье на развитие туризма направят более 318 млн рублей

На Ставрополье на развитие туризма в этом году направят более 318 млн рублей
На развитие туризма в Ставропольском крае в 2026 году направят более 318 млн рублей. О распределении средств в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.
«Общий объем финансирования превышает 318 млн рублей, из них 315 млн — средства федерального центра. Более 130 млн рублей направят на развитие туристического кода центров городов. Это создание „умной“ навигации, комфортной среды для туристов с детьми и маломобильных групп населения», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства края.
Еще более 23 млн рублей инвестируют в модернизацию туристических объектов, обустройство экотроп, строительство круглогодичных бассейнов, организацию пунктов проката и создание аудиогидов. Средства пойдут и на поддержку крупных мероприятий с посещаемостью свыше 10 тыс. человек.
Также на создание модульных средств размещения туристов выделен 91 млн рублей. Это позволит увеличить номерной фонд Ставрополья более чем на 60 единиц.
«Мы конвертируем выделенные средства в принципиально новый уровень сервиса. Дополнительные модульные номера, обновленные терренкуры, событийные проекты — это наша ставка на конкурентоспособность», — приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.