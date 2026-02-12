Между Балтийской косой и материком запустили паромную переправу

Благодаря «непростому туристу» с собакой (так его называют журналисты и местные жители) после долгого перерыва заработала паромная переправа в Калининградской области – между Балтийском и Балтийской косой.

С 31 января из-за сложной ледовой обстановки и резкого понижения уровня воды суда ходили очень редко и автомобили на борт не брали. Турист же, которого сейчас обсуждают в калининградских пабликах, без своего дорогого автомобиля покидать косу отказывался категорически. И вынужден был оставаться там не меньше 10 дней – до сегодняшнего дня, когда было возобновлено регулярное паромное сообщение. Хотя, по словам главы Балтийска Нины Федоровой, мужчину вместе с собакой обещали оперативно переправить на большую землю, а машину мало того что поставить на платную парковку, так еще и регулярно прогревать. Но турист, мол, ни в какую: уеду с косы только на своих четырех. Колесах.

«Очень непростой турист, возможно, его история и повлияла на то, что сегодня паромы начали ходить по расписанию, – предположила в разговоре с TourDom.ru директор музея “Старый Люнет” на Балтийской косе Валерия Надымова. – Вообще же, обстановка серьезная, такой у нас не было давно, причем проблема не столько в обилии льда, сколько низком уровне воды – тяжелые паромы просто не могли пристать к причальной стенке».

О туристе-робинзоне известно очень мало. Скорее всего, он из Калининграда и имеет отношение к властям, хотя некоторые комментаторы высказывают версию, что он из Москвы. Жил, вероятно, в частном секторе. Во всяком случае, в наиболее популярном и комфортабельном на косе глэмпинге Vikingood (со средним ценником 10 тыс. руб. в сутки) мужчину не видели.

Добавим, что местные жители поведением «элитного» туриста не очень довольны.

«Меньше внимания к нему. Головой надо думать, прежде чем в такую погоду ездить», – высказался один из комментаторов.

Его поддержали, предложив вообще запретить туристам посещать косу на авто:

«Там что, автобан, чтоб туда на машинах ездить? Или мегаполис с торговыми центрами? Только пешком».

