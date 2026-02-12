Названо самое романтичное место в России

За первенство среди самых романтичных мест в России, куда можно поехать вдвоем, «боролись» Балтийское побережье и озеро Байкал. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала «Моя Планета».

Зрители телеканала «Моя Планета» назвали самое романтичное место России. По итогам голосования в социальных сетях канала им стало Балтийское побережье в Калининградской области.

«Большинство голосов было отдано местам вблизи водоемов. Так, за романтичное первенство «боролись» Балтийское побережье и озеро Байкал. В итоге они заняли 1-е и 2-е место. Балтийское побережье в Калининградской области — это мыс Таран на Куршской косе, Северный мол в Балтийске, променад у органного зала в Светлогорске и другие прибрежные локации этого региона. Пользователи отмечали особенно красивые закаты в этих местах», — рассказали эксперты телеканала.

На второй строчке рейтинга, согласно опросу, оказался Байкал.

«Многие выбирают для поездки лето, но настоящая романтика здесь раскрывается зимой. Он рекомендует обязательно покататься на Байкале на коньках — по бескрайнему льду замерзшего озера. Лед застывает порой в самых причудливых формах, как будто это настоящее царство Снежной королевы. Представьте: вы вдвоем, взявшись за руки, скользите по небесно-голубой глади под звуки трескающегося льда, который издает такие своеобразные низкочастотные звуки. Страшно, красиво, захватывающе, увлекательно и очень романтично», — объяснил ведущий телеканала Виктор Михайлов.

«Бронзу» в опросе забрал глэмпинг в Горном Алтае.

«На Алтае можно провести романтический отпуск вблизи озер с кристально чистой водой, густых лесов и заснеженных горных вершин — одних из самых впечатляющих в России. Влюбленные приезжают сюда за спокойствием и возможностью отдохнуть от городской суеты», — добавили специалисты.

Эксперты телеканала также отметили интерес зрителей к Кольскому полуострову (Мурманская область), речной прогулке по Енисею, Озеру Любви в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, а также Ладожским шхерам и Рускеале в республике Карелия.