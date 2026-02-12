Туристам покажут одно из самых труднодоступных мест России

В Печоро-Илычском заповеднике в конце февраля возобновятся туры на плато Маньпупунер. Зимне-весенний сезон стартует 27 февраля и продлится до 10 апреля. Туристов будут забрасывать туда вертолетом Ми-8Т.

Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор «Авиакомпании "Геликс"» Вадим Балдин, за один рейс можно взять на борт до 18 пассажиров. Каждому из них такая поездка обойдется в 94,5 тыс. руб. с человека.

Вертолет планируют использовать и для других проектов по развитию внутреннего туризма в Пермском крае, а также для доставки рыбаков и охотников в труднодоступные районы.

Плато Маньпупунер находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми и считается одним из самых загадочных природных объектов России. Главная особенность плато – 7 гигантских каменных столбов выветривания высотой от 30 до 42 м. Из-за необычной формы их часто называют мансийскими болванами, а вокруг этого места существует множество легенд.

Добраться до плато самостоятельно практически невозможно, поэтому туристов сюда чаще всего доставляют по воздуху. Экскурсионные рейсы проводят несколько раз в год, в ограниченные сезоны и небольшими группами. Это связано как с погодными условиями, так и со статусом заповедника – поток туристов строго контролируется, чтобы сохранить уникальную природу.

Добраться до плато можно и пешком, однако такой вариант подходит далеко не всем. Пеший маршрут занимает несколько дней, а иногда больше недели, проходит через тайгу, перевалы и труднопроходимые участки. Самостоятельно идти нельзя – требуется разрешение Печоро-Илычского заповедника и регистрация маршрута.