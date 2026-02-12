Власти Тюмени ждут в первую очередь состоятельных туристов

В Тюменскую область всё чаще приезжают туристы с хорошим доходом, которые готовы платить за качественный отдых. Об этом на совещании, где подводили итоги развития туризма за 2025 год, рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

По ее словам, большинство гостей региона – мужчины, их около 58%. Средний возраст туриста – 43 года, а средний доход приезжающих в 2025 году составлял примерно 110 тыс. руб. в месяц. Каждый второй турист – возвратный, то есть люди приезжают в Тюменскую область не впервые. При этом семей с детьми сейчас больше, чем одиночных путешественников.

«Наш туристический продукт недешевый, и мы пришли к этому осознанно. С одной стороны, все-таки стараемся удерживать стоимость, чтобы она не росла очень сильно. Тем не менее мы понимаем, что мы работаем немного в другом сегменте. Портрет туриста говорит, что уровень дохода людей, которые к нам приезжают, гораздо выше с точки зрения средней медианной зарплаты по стране. Как раз с этими туристами мы работаем каждый день», – пояснила Трофимова.

Она отметила, что такой уровень гостей накладывает и особую ответственность: права на ошибку в сервисе фактически нет. К каждому туристу стараются подходить максимально внимательно, а персонализированный сервис, по словам представителей отрасли, сегодня стал федеральным трендом.

Комфортному отдыху гостей помогает и развитая инфраструктура. За последние 5–6 лет в регионе реализовали сразу несколько крупных туристических проектов и обновили уже существующие объекты.

Мария Трофимова добавила, что сейчас региону действительно есть чем гордиться: представители других регионов и крупных компаний специально приезжают в Тюменскую область, чтобы посмотреть на местный опыт и понять, как здесь реализуют туристические проекты. По её словам, инвесторы продолжают вкладываться, и сейчас сразу пять объектов находятся на разных стадиях реализации. Речь идет о новом номерном фонде, который появится как в Тюмени, так и в Тобольске.

Чаще всего в Тюменскую область приезжают гости из ХМАО – Югры, Свердловской и Челябинской областей, Ямала, Курганской и Омской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Пермского края.