Как новый закон повлияет на цены в отелях

Отели обязали возвращать предоплату при отмене брони, они будут вынуждены заложить это в цену номера, так как процент отказов доходит до 10 и выше, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН.

В России с 1 марта условия бронирования отелей будут изменены: теперь возврат предоплаты обязателен при отмене до дня заезда, зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, это должно обезопасить права потребителя, передает ТАСС. Горин рассказал, как это скажется на рынке размещения.

«Теперь четко прописан механизм возврата денежных средств, сроки аннулирования бронирования. Это поможет путешественникам спланировать свое путешествие с минимальными потерями. К сожалению, гостиницы фиксируют определенный процент отказов от брони, в среднем от 10% и выше. Это прямые потери гостиниц, которые необходимо закладывать в стоимость номера. Если были бы различные варианты бронирований, включая невозвратные тарифы, это бы позволило отелям снижать цены. В условиях новых правил говорить о снижении цен не приходится. При этом отели стараются сдерживать рост цен на фоне инфляции, роста налоговой нагрузки. Конкуренция очень высока, поэтому сильно повышать цены отели не будут, средний чек растет от 7% и более. В этом году также туристический налог за ночь проживания составляет не 1%, а 2%. Это тоже закладывается в стоимость номера, за все платит конечный потребитель», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в отелях будут проводиться «тайные закупки» на предмет соответствия их заявленному количеству «звезд». По данным РБК, проводить мониторинг будут Роскачество и Росаккредитация.