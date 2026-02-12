Эксперт разъяснил новые правила бронирования гостиниц

В России меняются правила бронирования гостиниц. Поправки касаются условий отмены, порядка возврата средств и требований к оформлению договоров. Об этом ранее сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Документы теперь должны будут содержать более полную информацию о номере и перечне услуг, а сами правила станут едиными для разных форм размещения.

Подробнее о том, что именно изменится для гостей и отелей, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов:

"Из самых серьезных изменений - это возможность заселения в гостиницу по водительскому удостоверению, по биометрии, по идентификатору через мессенджер, по загранпаспорту, что очень важно для транзитных пассажиров. Еще одно очень серьезное изменение - это порядок возврата денежных средств в случае отказа гостя от заселения. Если вы отказываетесь за сутки, то вам возвращается вся стоимость проживания. Если вы отказываетесь позже или просто не заехали, то у вас могут удержать только сутки проживания".

Новые правила вступят в силу с 1 марта. Они распространяются не только на гостиницы, но и на другие виды размещения - глэмпинги, кемпинги, базы отдыха и санатории.