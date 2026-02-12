Необычные путешествия по России: три формата вместо отеля

Если стандартные отели и перелёты уже не вдохновляют, можно сменить не направление, а формат поездки. В России всё чаще выбирают путешествия, где дорога становится частью приключения: автодом, туристический поезд или прогулка по воде. Такой отдых особенно хорош для пары или семьи — без спешки и с яркими впечатлениями. Домик на колесах, поезд или речной трамвай: необычные форматы для двоих - об этом подробнее на сайте Туристас.

Дом на колёсах даёт свободу: внутри есть всё необходимое, а останавливаться можно прямо на природе, не привязываясь к гостиницам. В России маршруты чаще приходится продумывать самостоятельно, зато можно уехать туда, где тихо и красиво. Зимой важно заранее проверить утепление и готовность автодома к морозам.

Туристические поезда — вариант для тех, кто хочет комфорт и готовую программу. Обычно в поездку входят билеты, питание и экскурсии на остановках. Есть дальние маршруты, например к Байкалу, и короткие туры выходного дня — удобно и насыщенно.

Любителям спокойствия подойдут речные прогулки: зимой в Москве работают тёплые речные трамваи с ужином, а в тёплый сезон начинаются круизы между городами с остановками в исторических местах.

Главное — планировать заранее и уточнять, что включено в стоимость. Иногда, чтобы получить новые эмоции, достаточно просто поменять способ путешествия.