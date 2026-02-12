Ужин в СВ поезда «Мордовия»: что входит в меню и стоит ли своих денег

Фирменный поезд «Мордовия» курсирует между Москвой и Саранском. В спальном вагоне категории 1Э в стоимость билета включено питание. Что именно предлагают пассажирам и как это выглядит на практике — попробуем разобраться.

Отправление в 21:50 мск. После посадки проводник собирает заказы на ужин и завтрак. В меню — несколько вариантов закусок и горячих блюд. Саму еду приносят ближе к полуночи, уточняет автор канала «Едим НЕ дома».

На закуску можно взять мясную тарелку. В составе: свиная шейка, карпаччо из куриной грудки, помидоры черри, корнишоны, лист салата и веточка розмарина. Выглядит просто, но свежо. К закуске предлагают булочку со сливочным маслом. Порции небольшие — в меню ингредиенты указаны во множественном числе, но по факту каждого вида по одному экземпляру.

Горячее блюдо — лангет из говядины с мини-картофелем и морковью. Картофель на деле оказывается не таким уж мини и частично разварен. Морковь — мелкая, соответствует описанию. Мясо на вид кажется пережаренным, но на вкус остается съедобным и даже умеренно мягким. Для сочности рекомендуется использовать томатный соус.

Из напитков можно заказать красное сухое вино отечественного производства. Бутылка 250 мл, розничная стоимость около 160 рублей. Подают в стакане с подстаканником — нестандартно, но функционально.

На столе в купе уже стоят фрукты (яблоко и груша), зерновой хлебец, пшеничная булочка, кондитерский батончик, сливки, сливочное масло, чай, капсульный кофе, лимон, сахар, соль, перец, а также вода и сок.

Стоимость билета в спальном вагоне класса 1Э — 12 643 рубля в один конец. В классе «люкс» ценник доходит до 32 203 рублей.

В целом пассажир голодным не остается. Но вопрос соответствия цены и качества, а также оформления подачи остается открытым.