Туристка потребовала проверить AZUR air после инцидентов с боингом

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» прислал в нашу редакцию скриншот обращения в Росавиацию, якобы направленного 29 января одним из клиентов авиакомпании AZUR air. Обратившийся к нам человек не представился и поделился только контактом автора, связаться по которому в течение дня 11 февраля нам не удавалось, а вечером поступил краткий ответ с отказом от авторства. Тем не менее мы решили предать историю огласке, так как перевозчик согласился ее прокомментировать.

Что касается текста, то он содержит резкую критику авиакомпании.

Пассажир Мария К., которой предстояло на следующий день, 30 января, отправиться рейсом ZF 2947 из Новосибирска на Пхукет (Таиланд), в «экстренном порядке» обратилась в ведомство «по факту прямой угрозы безопасности полетов», следует из письма.

«Для моего рейса планируется использовать Boeing 757-200, совершивший две экстренные посадки за последние дни: 23.01.2026 в Китае (по данным – отказ двигателя) и 28.01.2026 в Ханое (причины не названы). Несмотря на это, авиакомпания не сняла борт с эксплуатации, лишь перенесла вылет, намереваясь использовать его после минимального ремонта», – утверждает Мария К. По ее мнению, «два инцидента подряд указывают на возможные системные неисправности, а эксплуатация самолета до полного выяснения причин и ремонта угрожает жизни людей». Пассажир требует от Росавиации «немедленно провести проверку и изъять борт из полетной программы до полного расследования и ремонта, привлечь перевозчика к ответственности, пресечь нарушение прав потребителей и навязывание опасной услуги».

По данным из открытых источников относительно инцидентов в Китае и Вьетнаме, речь в обращении идет о самолете с бортовым номером RA-73071.

В AZUR air порталу TourDom.ru пояснили, что рейс ZF-2947 Новосибирск – Пхукет 30.01.2026 был выполнен без замечаний. Представитель авиакомпании отказался раскрывать, была ли на борту Мария К., сославшись на закон о защите персональных данных.

По данным Flightradar24, на маршруте использовался другой Boeing 757 – не тот, который совершал экстренные посадки. Всего, согласно FR24, у авиакомпании 11 Boeing 757, а в эксплуатации находятся 6 из них, включая борт бизнес-класса BlackJet.

«Самолет, ранее выполнявший незапланированные посадки в Ланьчжоу и Ханое из-за выявленных неисправностей в масляной системе, прошел все необходимые регламентные работы, он полностью исправен и допущен к полетам в соответствии со строгими требованиями безопасности. Лайнер выполняет рейсы по всей маршрутной сети компании с 7 февраля. Еще 26 января на всем нашем флоте Boeing 757 была запланирована инспекция и работы по модификации масляных систем в соответствии с рекомендациями производителя двигателей», – сказал представитель AZUR. Он добавил, что «перевозчик находится в постоянном рабочем взаимодействии с авиавластями РФ и рассматривает любые проверки как стандартный элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности, проверяющим окажут полное содействие».

Итого «чисто по-человечески» понять страхи Марии К. можно. Но, судя по комментарию перевозчика, ситуацию с посадками она оценивает неверно и необходимые работы выполняются. Какие-либо разбирательства по результатам этого обращения вряд ли последуют. По словам одного из наших собеседников, дополнительное внимание со стороны Росавиации к AZUR air уже и так привлечено.

От редакции добавим, что в соцсетях нередко обращают внимание на немолодой парк авиакомпании. По данным planespotters.net, средний возраст самолетов Boeing 757-200, которые сейчас у AZUR air, составляет 27,5 года. Но, как поясняет специалист в области авиации, к которому редакция обратилась за комментарием, понятия «старые» и «новые» самолеты не вполне корректны. Критерий только один – летная годность. Если лайнер своевременно проходит все технические проверки, его допускают к полетам. Даже у ведущих мировых перевозчиков встречаются борта старше 30 лет, и их успешно продолжают эксплуатировать. Что касается отечественных авиакомпаний, работающих сейчас в условиях западных санкций, то солидный возраст самолетов, как ни парадоксально, может быть даже плюсом: зачастую к ним проще и дешевле найти комплектующие для ремонта и техобслуживания. Кроме того, если вывести из эксплуатации Boeing 757, это только создаст дополнительные проблемы на рынке авиаперевозок в ситуации и без того острого дефицита лайнеров.

Крупная инспекция Росавиацией деятельности AZUR air была в 2018 году после вынужденной посадки самолета авиакомпании в США – борт выполнял рейс на Кубу и американских виз у пассажиров, естественно, не было. Тогда перевозчику временно ограничили действие сертификата эксплуатанта до устранения замечаний.