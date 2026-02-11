В Республике Крым захотели создать кодекс туриста

Власти Республики Крым захотели создать кодекс для въезжающих на полуостров туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. «Мы хотим, чтобы это был легкий документ, который бы позволил быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции», — рассказал политик журналистам в кулуарах форума «АгроЭкспоКрым».

Работа по созданию общего свода правил для приезжих гостей запланирована на конец 2026 года. Власти намерены распространять «Кодекс крымского туриста» через интернет и чат-боты. Заниматься публикациями будут местные отели и санатории.

Ранее Крым попал в топ-15 самых привлекательных для туристов регионов России. Во время составления рейтинга оценивались количество объектов культурного наследия и поисковых запросов по теме отдыха в туристической зоне, уровень развития туризма и инфраструктуры.