«Аэрофлот» отчитался об итогах января

«Аэрофлот» подвел операционные итоги за первый месяц 2026 года: отмечается существенный процентный рост на международных маршрутах.

Всего в январе услугами группы воспользовались 4,1 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. 3 млн из них летали внутри России (плюс 1,9% год к году).

На международных линиях перевозки выросли на 12,9%, достигнув 1,1 млн человек. А пассажирооборот в этом сегменте увеличился более чем на 16% (с учетом внутренних перелетов общий показатель подрос на 9,9%).

Средняя занятость кресел составила 90,8%, прибавив в целом 4,8%, во внутреннем сегменте – 2,2%, в международном – 8%.

У самого нацперевозчика рост на линиях за пределы страны более внушительный: пассажиров стало больше на 17,4% (740,7 тыс. в абсолютных цифрах), оборот «подскочил» на 20%, а занятость мест – на 9%.

Всего на его долю приходится 55% всех перевезенных самолетами группы «Аэрофлот» как внутри России, так и за ее пределами и 76% воспользовавшихся заграничными маршрутами.