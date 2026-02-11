Какие барьеры тормозят иностранный турпоток

Рост въездного туризма в Россию, несмотря на увеличение трат иностранных гостей и возобновление прямого авиасообщения с рядом стран, сдерживается рядом существенных неудобств. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, увеличение среднего чека иностранных туристов происходит не только из-за инфляции, но и благодаря возросшему интересу к стране, подогретому отменой виз (например, с Китаем) и появлением прямых рейсов (как между РФ и Саудовской Аравией, что привело к 32% росту турпотока из этой страны). Однако, общая динамика роста, составляющая 5-15%, остается умеренной из-за логистических проблем.

Ключевые барьеры включают невозможность использования зарубежных банковских карт, лимиты на ввоз наличных, что ограничивает траты туристов, и временную блокировку SIM-карт по прибытии, затрудняющую мобильную связь. Решением могли бы стать новые платежные системы, отмена валютных лимитов и внедрение специальных туристических SIM-карт.

Кроме того, длительное прохождение границы (от 30 минут до 7 часов), вызывающее многочисленные нарекания, также негативно сказывается на впечатлениях туристов. Цифровые решения, такие как проект Visit Russia, призваны облегчить этот процесс, сообщает Общественная Служба Новостей.

Россия стремится увеличить въездной турпоток с нынешних 6,6 миллиона до 16 миллионов человек к 2030 году. Этот рост важен для экономики, принося доходы гостиницам, ресторанам, музеям и авиакомпаниям. Сейчас основной прирост турпотока наблюдается из стран Ближнего Востока, Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Иностранцы активно посещают Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток, северные регионы, а также Сочи, куда налажено прямое авиасообщение. Спрос на поездки в Россию сохраняется круглогодично, включая зимний период с его фестивалями, горнолыжными курортами и казино.