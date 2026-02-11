Туристы из Китая на пути в Териберку поработали дворниками

Китайские туристы на пути в поселок Териберка Мурманской области помогли местным коммунальным службам расчистить дорогу от снежных завалов. Лопатами раскидывали сугробы и толкали застрявшие легковые машины.

© tourdom.ru

Телеграм-канал «Курорты Кольского края» опубликовал видео и предложил подписчикам рассказать, какие чувства у них оно вызвало: испанский стыд, сожаление или безысходность.

Накануне в районе Териберки разыгралась метель, дорогу сильно замело. Региональный Минтранс распорядился формировать колонны из легковых автомобилей и автобусов, чтобы они продвигались по трассе в сопровождении спецтехники.

Турпоток на побережье Баренцева моря резко вырос после введения безвизового режима с Китаем. Туристы из этой страны массово поехали смотреть на северное сияние. В результате выросли цены и дефицит номеров в гостиницах.

По данным Центра стратегических разработок, поток зарубежных гостей в российское Заполярье увеличился за год на 23%. Примерно каждый 50-й иностранец, приехавший в Россию, выбрал не Москву или Петербург, а регионы в арктической зоне.