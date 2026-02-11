Мэр Анапы рассказала о надеждах на курортный сезон-2026

На своей сессии депутаты городского Совета Анапы во время тайного голосования выбрали новым мэром курорта Светлану Маслову, ранее занимавшую пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым.

Напомним, пост мэра Анапы стал вакантным после того, как 24 июня прошлого года довольно успешно в течение пяти лет руководивший городом-курортом 39-летний Василий Швец (на его долю выпала и большая работа по ликвидации последствий аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го) неожиданно для всех подал в отставку по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя муниципалитета тогда назначили Светлану Балаеву, занимавшую пост первого вице-мэра (она не участвовала в конкурсе на должность главы города-курорта).

Таким образом, спустя более полугода самый солнечный город страны, как часто называют Анапу, наконец-то обрел руководителя. Для этого понадобилось провести сразу два отборочных конкурса (первый был признан несостоявшимся, так как свою кандидатуру выставил всего один человек, а по уставу муниципалитета их должно оказаться не менее двух).

В тот же день состоялась торжественная церемония вступления Светланы Масловой в должность мэра Анапы. Председатель городского Совета депутатов Вячеслав Вовк вручил ей должностной знак главы, а замглавы Кубани Александр Топалов - удостоверение и зачитал приветственный адрес Вениамина Кондратьева. В нем губернатор подчеркнул, что "главный семейный курорт страны продолжает переживать последствия чрезвычайного происшествия из-за разлива нефтепродуктов в Черном море; важно поддерживать предприятия курортной отрасли, сделать все возможное для сохранения стабильной работы экономики".

Эта тема, понятно, стала ключевой в выступлении Масловой, рассказавшей о планах работы на новом посту.

- Важнейший вопрос, который сегодня волнует всех, каким будет сезон-2026, - подчеркнула мэр. - Главная задача - при поддержке правительства России и администрации края максимально ускорить процесс работ по восстановлению анапских пляжей после разлива мазута. Крайне важно, чтобы предстоящий летний сезон прошел в полноценном режиме и Анапа встретила не меньше туристов, чем до начала ЧС.

Как известно, от последствий разлива нефти больше всего пострадали туризм и рыболовство - две ключевые отрасли прибрежных районов Кубани. Например, если в 2024 году в Анапе отдыхали 5,5 миллиона человек, то в минувшем летнем сезоне она потеряла от 1,5 до двух миллионов туристов.

В то же время каким окажется курортный сезон - 2026 будет во многом зависеть от того, смогут ли гости посещать знаменитые анапские пляжи. А они, как заявила на днях в своем выступлении на пленарном заседании Совета Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова, пока не готовы к открытию после разлива нефтепродуктов. И хотя для очистки песчаного берега делается очень много, этого пока недостаточно, чтобы открывать пляжи.

- Но время еще есть до начала сезона, - отметила Попова. - Пока же содержание остатков нефтепродуктов в песке настолько высокое, что разрешить отдых детей на данный момент нельзя.

В общем, перед новым мэром Анапы стоят задачи, которые требуют оперативного решения.

Справка "РГ"

Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "экономист", имеет несколько дополнительных образований. Работала главным специалистом Комитета по финансам и контролю мэрии Калининграда, возглавляла администрацию городского округа "Город Калининград", занимала другие руководящие должности.

С 12 октября 2020 года работала заместителем председателя Совета министров Республики Крым (с этого поста она подала в отставку в конце января нынешнего года).