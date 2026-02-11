Отелям pet-friendly предложат варианты, как обезопасить гостей без животных

Проект ГОСТа для гостиниц, принимающих туристов с животными, предусматривает меры защиты остальных постояльцев. Таким отелям рекомендуют выделять отдельные этажи или корпуса для разных категорий гостей, рассказала журналу «Питомцы» руководитель органа по сертификации «Роскачество-туризм» Александра Шершнева. По ее словам, баланс интересов планируется обеспечить за счет физического разделения пространства в отелях.

© tourdom.ru

Гостей будут заранее информировать при бронировании о возможности соседства с постояльцами с питомцами. Для людей с аллергией стандартом предусмотрят отдельные номера. Если у гостя без питомца возникнут обоснованные жалобы – например, из-за шума или аллергической реакции, – за ним закрепят право на переселение.

На практике отели и гости чаще всего сталкиваются с отсутствием единых правил размещения: одни гостиницы полностью запрещают животных, другие принимают без ограничений, третьи вводят собственные условия по породам, размерам или доплатам. Дополнительные сложности создает неразвитая инфраструктура – отсутствие зон выгула и специальных номеров, конфликты из-за шума, запахов или аллергии, юридическая неопределенность ответственности за ущерб и неподготовленность персонала к работе с животными.

В числе приоритетных требований будущего стандарта – выделение специализированных номеров и общественных зон для гостей с питомцами, оснащение комнат местами для животных, мисками для воды и корма, пакетами для уборки отходов, а также обустройство площадок для выгула и информирование гостей о правилах поведения с животными на территории отеля.

Жестких ограничений по породам, видам или размерам животных ГОСТ вводить не будет. Отелям рекомендуют самостоятельно определять допустимые категории животных с учетом безопасности гостей и персонала, технических возможностей объекта и требований законодательства. При этом все условия должны быть прозрачными и объявляться заранее.

Отдельное внимание уделят санитарной безопасности. Стандарт предусматривает обязательную генеральную уборку номеров после выезда гостей с животными с использованием средств, устраняющих аллергены, с обязательной фиксацией процедуры. Также рекомендуется разделять потоки внутри отеля, а при технической возможности – выделять отдельные лифты и маршруты передвижения для гостей с питомцами.

В общественных пространствах, таких как ресепшен и лобби, рекомендуется предусматривать лежанки и миски с водой. На территории отеля по возможности обустраивать огороженные площадки для выгула с покрытием и урнами для отходов. Если это невозможно, гостей должны информировать о ближайших городских зонах для выгула.

ГОСТ также рекомендует закрепить во внутренних регламентах отелей порядок фиксации инцидентов, процедуры компенсации ущерба за счет депозита или страхования, алгоритмы действий при агрессивном поведении животного, укусах или порче имущества.

Введение стандарта само по себе не предполагает обязательного роста цен. При этом отели могут устанавливать разовую доплату за подготовку номера и аллергенную уборку – обычно в пределах 10–15% от стоимости бронирования, а также депозит на случай ущерба с последующим возвратом. Дополнительно гостям могут предлагать услуги груминга или зооняни. Для большинства гостиниц среднего и высокого сегмента затраты на соответствие стандарту будут минимальными и сведутся к закупке базовых принадлежностей и обучению персонала. Необходимость отдельного стандарта, по мнению Роскачества, связана с ростом числа путешественников с домашними животными и отсутствием единых требований к инфраструктуре, сервису и безопасности. Сейчас гостиницы устанавливают правила самостоятельно, что создает неопределенность для гостей и дополнительные риски для животных, персонала и других постояльцев. ГОСТ должен сформировать понятную, предсказуемую и комфортную среду для всех. Спрос на путешествия с питомцами в России растет на 15–20% в год, и появление ГОСТа может повысить доверие к pet-friendly-отелям и стать дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.