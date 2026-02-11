На Чукотке откроют новую гостиницу для пассажиров задержанных рейсов

Правительство Чукотки заключило соглашение с группой компаний «Ареал» на покупку готового здания для гостиницы. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что это выгодно для всех сторон: компания сократит использование гостиницы из-за изменений в логистике, а региону объект нужен для размещения пассажиров задержанных рейсов. Открытие запланировано на май.

Здание находится в пяти минутах от аэропорта Анадырь. На первом этаже расположены кухня и столовая, прачечная, рабочие помещения и учебные классы. Второй этаж занимают двухместные номера. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Управляющий ООО «Гостиницы Анадыря» Алан Соколов рассказал, что объект перешел в управление компании недавно. Гостиница была построена два года назад и соответствует всем стандартам. Инженерные системы находятся в хорошем состоянии. Всего в гостинице 28 номеров, способных разместить до 60 человек.

Планируется провести дополнительный ремонт здания. На территории гостиницы откроется точка общественного питания, которая будет доступна не только для постояльцев, но и для жителей и гостей поселка.