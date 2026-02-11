Три вместо двух: россияне активно бронируют праздничные туры

Предстоящие длинные выходные в честь 23 февраля и 8 марта вызвали значительный рост спроса на самостоятельные путешествия. Ключевым драйвером стала продолжительность отдыха: в этом году оба праздника дают три выходных дня, тогда как в прошлом - только два, рассказали представители отрасли.

"По внутренним направлениям число бронирований отелей и других средств размещения увеличилось в диапазоне 20-30% в зависимости от платформы, по зарубежным рост активнее - в диапазоне 30-40%. Зарубежные направления продолжает дополнительно стимулировать снижение курса доллара по отношению к рублю, в результате по популярным направлениям цены для россиян оказались ниже на 10-13% по сравнению с прошлым годом. При этом большинство самостоятельных броней совершается по России", - говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

По данным ассоциации, в основном россияне отправляются в короткие поездки на три дня, но есть и более длительные брони на 6-7 дней - туристы берут дополнительные дни отпуска. Чаще всего гостиницы на эти даты бронируют взрослые: пары, соло-туристы и компании из 3-4 человек.

По данным сервиса путешествий "Туту", на праздничные выходные в честь 23 февраля россияне чаще всего планируют поездки в Москву, Санкт‑Петербург и Краснодар. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 25%. Средняя стоимость билетов туда‑обратно по большинству направлений выросла примерно на 12% - на цены влияет динамическое ценообразование, которое учитывает в том числе сезонность и праздничные даты. При этом поездки в Москву и Санкт‑Петербург остались на уровне прошлого года, отмечают в сервисе.

На праздничные выходные в честь 8 марта в топе направлений - Москва, Санкт‑Петербург и Сочи. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 30%.

"Стоимость поездки в Москву на эти даты немного снизилась (-12%), в Санкт‑Петербург - осталась без изменений. В среднем цены на транспорт выросли незначительно - на 2%", - рассказали в "Туту".

В АТАГ также фиксируют рост спроса на отдых в Калининграде и в прилегающих приморских городах, среди природных направлений лидируют: Мурманск (русская зима, северное сияние), Иркутск (сезон знаменитого прозрачного льда на Байкале), Ярославль, Краснодар (улучшилась логистика из-за открытия аэропорта) и другие. В центральной России активно бронируются города Золотого кольца, а также загородные и велнес-отели внутри своего или в соседних регионах.