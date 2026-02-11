Три вместо двух: россияне активно бронируют праздничные туры

Три дня вместо двух: Россияне бронируют праздничные туры на 30-40% активнее
Предстоящие длинные выходные в честь 23 февраля и 8 марта вызвали значительный рост спроса на самостоятельные путешествия. Ключевым драйвером стала продолжительность отдыха: в этом году оба праздника дают три выходных дня, тогда как в прошлом - только два, рассказали представители отрасли.
"По внутренним направлениям число бронирований отелей и других средств размещения увеличилось в диапазоне 20-30% в зависимости от платформы, по зарубежным рост активнее - в диапазоне 30-40%. Зарубежные направления продолжает дополнительно стимулировать снижение курса доллара по отношению к рублю, в результате по популярным направлениям цены для россиян оказались ниже на 10-13% по сравнению с прошлым годом. При этом большинство самостоятельных броней совершается по России", - говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
По данным ассоциации, в основном россияне отправляются в короткие поездки на три дня, но есть и более длительные брони на 6-7 дней - туристы берут дополнительные дни отпуска. Чаще всего гостиницы на эти даты бронируют взрослые: пары, соло-туристы и компании из 3-4 человек.
По данным сервиса путешествий "Туту", на праздничные выходные в честь 23 февраля россияне чаще всего планируют поездки в Москву, Санкт‑Петербург и Краснодар. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 25%. Средняя стоимость билетов туда‑обратно по большинству направлений выросла примерно на 12% - на цены влияет динамическое ценообразование, которое учитывает в том числе сезонность и праздничные даты. При этом поездки в Москву и Санкт‑Петербург остались на уровне прошлого года, отмечают в сервисе.
На праздничные выходные в честь 8 марта в топе направлений - Москва, Санкт‑Петербург и Сочи. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 30%.
"Стоимость поездки в Москву на эти даты немного снизилась (-12%), в Санкт‑Петербург - осталась без изменений. В среднем цены на транспорт выросли незначительно - на 2%", - рассказали в "Туту".
В АТАГ также фиксируют рост спроса на отдых в Калининграде и в прилегающих приморских городах, среди природных направлений лидируют: Мурманск (русская зима, северное сияние), Иркутск (сезон знаменитого прозрачного льда на Байкале), Ярославль, Краснодар (улучшилась логистика из-за открытия аэропорта) и другие. В центральной России активно бронируются города Золотого кольца, а также загородные и велнес-отели внутри своего или в соседних регионах.
"По зарубежным направлениям в лидеры самостоятельных бронирований снова вышла Белоруссия, которая до этого уступила Таиланду на новогодних праздниках. Здесь все логично - это ближнее зарубежье с хорошей транспортной доступностью, что идеально для короткой поездки. Также среди коротких путешествий за границу популярны Грузия, Казахстан. По длительным броням лидируют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ. Лидер по динамике роста спроса по заграничным броням - безвизовый Китай (+60%)", - рассказывает Брагин.