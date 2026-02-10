Аэропорт Красноярска может стать авиахабом китайских компаний

Международный аэропорт Красноярска рассматривает возможность создания узла воздушного сообщения для китайских авиаперевозчиков. Информацией об этом поделился директор аэропорта Игорь Ивлев в беседе с изданием Gornovosti, состоявшейся накануне Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

© runews24.ru

Партнерские отношения с Китаем имеют давнюю историю, однако на данный момент они ограничиваются пассажирскими перевозками из Красноярска по четырём маршрутам: в Пекин, Санья, Харбин и Маньчжурию. В августе минувшего года было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с крупным аэропортом северного Китая – Далянем. В результате пассажиропоток по обозначенным направлениям увеличился на 55%.

В настоящее время совместно с китайской стороной ведется работа над проектом организации авиахаба. Красноярск обладает идеальными географическими условиями для этой цели, находясь в центре России. Это позволит использовать аэропорт как для грузовых, так и для пассажирских перевозок, включая туристические потоки.

В ближайшем будущем планируется запуск прямых рейсов в Шанхай, Циндао и Сиань.

