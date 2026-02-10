Избалованный жизнью в Москве европеец пожаловался на сферу услуг на родине

Европеец, который переехал в Россию и привык к качеству жизни в Москве, пожаловался, что на родине ему всегда не хватает той сферы услуг, что есть в российской столице. Об этом он рассказал в видео на странице @in_russia_con_gildo в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

По словам автора ролика, переехавшего в РФ из Италии четыре года назад, жизнь в Москве — это что-то неописуемое. Помимо сферы услуг, его восхитили чистота и порядок. Кроме того, во время прогулки не надо бояться, что личные вещи будут украдены прямо на улице, порадовался он. Именно поэтому, отметил иностранец, он считает столицу России лучшим местом в мире как для жизни, так и для саморазвития.

«Москва — слишком развитый город, поэтому я замечаю вещи, на которые я бы и внимания не обратил в Италии. Я рад, что приезжие люди тоже очарованы городом и понимают, что не надо судить, не увидев своими глазами», — написал он под видео.

Ранее живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп перечислил зимние привычки местных, к которым он так и не смог привыкнуть. В частности, европейца удивляет, что зимой в российских квартирах очень жарко.