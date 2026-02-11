В Дагестане набирает популярность оздоровительный туризм

В здравницах республики за 11 месяцев 2025 года отдохнули более 36 тысяч человек - это третий показатель на Северном Кавказе после Ставропольского края (свыше 790 тысяч) и Кабардино-Балкарии (52,5 тысячи). При этом доходы дагестанских санаториев выросли на 99 процентов - это самый высокий результат среди регионов - и составили 978 миллионов рублей. Такие данные привел портал "Санатории-России.РФ".

В Дагестане оздоровительный туризм постепенно набирает популярность. Этому способствует наличие богатых природных ресурсов - горного и морского воздуха, термальных и минеральных вод, сульфидных грязей. Неудивительно, что за последние шесть лет в регионе почти вдвое увеличилось количество санаториев. Если в 2019 году в республике работало 18 таких лечебно-оздоровительных учреждений, то к концу 2025 года их число достигло 35.

Так, на побережье Каспийского моря идеальные условия для принятия грязевых ванн. А для любителей оздоровительных пеших прогулок к услугам хвойные леса. В последние годы все больше желающих посещают Ахтынские горячие серно-щелочные минеральные источники, которые находятся на высоте более тысячи метров в долине реки Ахтычай. По ее обоим берегам на поверхность выходят термальные воды. Первые оздоровительные бани здесь были построены еще в XIX веке для располагавшегося неподалеку гарнизона русских солдат. Ахтынские источники используют для лечения заболеваний нервной, мочеполовой систем и опорно-двигательного аппарата, а также кожных болезней.

Недалеко от Махачкалы, возле термальных источников сульфидных сероводородных вод, располагается санаторий, известный с советских времен. Сюда приезжают лечиться от болезней сердечно-сосудистой и нервной систем, артрита, радикулита и других недугов.

Стоимость путевок в санатории варьируется в зависимости от инфраструктуры и оказываемых услуг. Экономвариант на базе бывших ведомственных здравниц обойдется от 2,5 до четырех тысяч рублей в сутки с человека. В современных объектах, имеющих собственные пляжи и бассейны, за отдых с лечением и питанием придется заплатить от пяти до десяти тысяч.

Однако некоторые популярные санатории находятся на грани перепрофилирования или закрытия. В прошлом году большой резонанс вызвала информация о возможной передаче детского высокогорного санатория "Гуниб" из подчинения минздрава республики в подчинение региональному минтуризма. Его сотрудники, как и местные жители, высказали опасения, что в погоне за прибылью медучреждение прекратит свое существование.

Санаторий был открыт в 1985 году и стал практически единственным в стране профильным учреждением для детей, страдающих бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом, коклюшем и другими заболеваниями органов дыхания. За 40 лет работы здесь прошли лечение и реабилитацию десятки тысяч детей. Свежий горный воздух, прогулки по лесным терренкурам оказывали поистине волшебное воздействие на организм. Лечение тут бесплатное, по системе обязательного медицинского страхования он принимает ребят со всей страны.

"Мы с тревогой узнали о возможной передаче здания и территории детского санатория под туристическую базу. Считаем это решение недопустимым, антисоциальным и противоречащим стратегическим задачам государства в области охраны здоровья подрастающего поколения. Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма, значит, сделать шаг назад в развитии нации", - говорилось в обращении к властям, которое подписали несколько тысяч человек.

После того как разгорелся скандал, власти республики были вынуждены на него отреагировать. В минтуризма Дагестана попытались разъяснить сложившуюся ситуацию: "Учреждение продолжит оказывать медицинскую помощь и обеспечивать реабилитацию, в том числе детскому населению. Возможная передача отдельных объектов между ведомствами носит исключительно организационно-хозяйственный характер и никоим образом не влияет на профиль и качество предоставляемых услуг".

А на встрече с сотрудниками санатория министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сказал, что вопрос передачи детского учреждения в организационную структуру минтуризма только прорабатывается между ведомствами. "Окончательное решение не принято. В любом случае обеспечение санатория, условия работы сотрудников и поступления пациентов будут прежними", - пообещал министр.

Тем временем

Крупнейшую в Дагестане здравницу построят в Сулейман-Стальском районе возле села Орта-Стал. Она возводится на месте бывшего профилактория, где в достатке имеются термальные источники и лечебные грязи. Общая площадь всех объектов составит пять тысяч квадратных метров. Инвесторы намерены вложить в проект около трех миллиардов рублей. Сдать оздоровительный комплекс планируется к 2027 году.