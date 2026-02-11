На Северном Кавказе к известным достопримечательностям проложат новые дороги

Развитие туризма на Северном Кавказе все меньше зависит только от красоты гор. Чаще главным вопросом становится не куда поехать, а как туда добраться. Именно поэтому дорожные проекты в регионах Северо-Кавказского федерального округа сегодня выходят на первый план - без удобных трасс никакой туристический кластер полноценно работать не может.

В Северной Осетии до конца 2028 года должны завершить реконструкцию автодороги Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау. Вдоль этой трассы находятся самые узнаваемые места республики: Даргавский склеповый могильник, известный как "Город мертвых", башня братьев Курта и Тага и другие памятники, которые туристы обычно видят на фотографиях, но не всегда решаются посетить из-за труднодоступности. Участок трассы условно поделен на две зоны: от Кармадона до Даргавса и от Даргавса до Фиагдона. Второй отрезок начинается у знаменитого некрополя и идет через живописные и охраняемые территории.

"Это будет дорога IV категории с двумя полосами движения и шириной по три метра каждая, с двумя обочинами по два метра. Предстоит реконструировать, а фактически построить заново, четыре моста общей длиной 99,5 метра", - сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.

Такие характеристики означают, что дорога станет безопаснее, удобнее для движения легкового транспорта и туристических автобусов, а также устойчивее к сложным горным условиям, ведь в этой местности сильные перепады температур и часто сходят сели. По профильному нацпроекту в Северной Осетии уже обновлено более 140 километров дорог, ведущих к курортам, историческим комплексам и природным локациям, то есть к отдаленным комплексам теперь можно доехать не только на внедорожнике, но и на обычной машине, и сделать это могут в том числе семьи с детьми и организованные экскурсионные группы.

В Кабардино-Балкарии тоже готовятся к реализации важного проекта - строительству прямой асфальтированной дороги к ущелью Джилы-Су. Это место хорошо известно тем, кто интересуется горным отдыхом: здесь находятся минеральные и термальные источники, открываются шикарные виды на Эльбрус, которые многие называют одними из самых ярких на всем Кавказе.

Но пока есть существенное ограничение: сейчас по хорошей асфальтированной дороге к ущелью можно доехать только со стороны Ставропольского края. Со стороны Кабардино-Балкарии последний участок пути гравийный, что особенно неудобно в межсезонье и тем, кто приезжает на обычных легковых машинах.

- Участок протяженностью 24 километра, начиная от Кичмалки и до дороги, которая ведет к источникам Джилы-Су, гравийный. Сейчас разрабатывается проект. В планах - в 2028 году начать реконструкцию и закончить ее в 2029-м, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков.

Новая трасса должна стать первым полноценным современным прямым автомобильным маршрутом к ущелью именно со стороны КБР. Она свяжет не только населенные пункты внутри самой республики, но и два соседних региона - Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Для туристов это означает возможность строить более сложные и интересные маршруты (например, комбинировать поездку к Эльбрусу, посещение Джилы-Су и путешествие по соседним регионам без больших объездов).

Кроме того, новая дорога сократит время в пути до Кисловодска. Это важно для формирования единого туристического пространства Северного Кавказа, когда курорты разных регионов воспринимаются не как отдельные островки, а как части одного большого маршрута, по которому можно свободно передвигаться на машине.

Кстати

В декабре 2024 года была утверждена туристическая схема "Большой Кавказ", которая включает 13 горных кластеров, в том числе Сулакский каньон в Дагестане, Ведучи и Шарой в Чечне, Верхний Фиагдон, Даргавс и Кармадон в Северной Осетии, Эльбрус в Кабардино-Балкарии и другие. А объединит их межрегиональная Большая Кавказская дорога (БКД) протяженностью 1,4 тысячи километров, которая пройдет по территории всех семи субъектов СКФО - от Карачаево-Черкесии до Дагестана.

БКД основывается на трассировке уже существующих участков, используемых на сегодняшний день преимущественно местными жителями. Но это не альтернатива трассе "Кавказ", так как у федеральной дороги более утилитарная функция, в то время как у БКД преимущественно туристическое назначение.