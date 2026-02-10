Поток иностранных туристов в арктические регионы России вырос за год на 23%

Интерес иностранных туристов к Арктике и Русскому Северу заметно вырос в 2025 году. По данным Центра стратегических разработок, поток зарубежных гостей в эти регионы увеличился сразу на 23%, что даже выше среднего роста по стране. То есть примерно каждый 50-й иностранец, приехавший в Россию, выбрал не Москву или Петербург, а регионы поближе полярному кругу.

Самый резкий рост показала Чукотка – там иностранцев стало больше на 134%. Сильно прибавили Мурманская и Архангельская области. Вместе с тем в Ямало-Ненецком автономном округе турпоток, наоборот, сократился, а в Архангельской области при общем росте числа иностранцев снизилось общее число поездок. В среднем туристы проводили в этих регионах около 3 ночей, а дольше всего задерживались в Коми – почти на 4 дня.

Всего за год в арктические регионы и на Русский Север пришлось около 2,7 млн поездок, это примерно 3% от всего туристического потока по России. Для сравнения, ранее Минвостокразвития оценивало турпоток в Арктику примерно в 1,5 млн человек, но расхождения связаны не с ошибкой в прогнозе, а с разными методиками подсчета, отметили в ЦСР.

Для привлечения туристов в арктические регионы власти активно продвигают местные «бренды» – северное сияние, «край земли», этнотуризм и другие. В Мурманской области развивают инфраструктуру под охоту за сиянием, в Архангельске и на Соловках – культурно-исторические маршруты, на Чукотке – экспедиционные и этнографические туры.

Параллельно государство вкладывается в дороги, аэропорты и гостиницы, запускает субсидированные авиабилеты, поддерживает турбизнес грантами и продвигает северные регионы на международных выставках. Отдельный акцент делают на «туризме без экстрима» – чтобы туда могли поехать не только искатели приключений, но и обычные путешественники.