В Свердловской области будут развивать инклюзивный туризм

В Свердловской области готовят закон, который облегчит инвалидам посещение туристических мест. Об этом сообщила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Речь идет о поправках в областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». По словам главы областного парламента, нормативный акт не только повысит качество жизни людей с ограничениями здоровья, но и послужит поддержкой туристической отрасли. В туротрасли региона уже ведется работа с инклюзией.

«В регионе действуют туристские маршруты самостоятельного путешествия для людей, имеющих ограничения по здоровью – «Урал без границ». Маршруты «Императорский» и «Демидовский», адаптированные для людей с инвалидностью, в 2025 году получили статус национальных. Здесь созданы видео-сурдо-гиды обзорных экскурсий, приобретены сенсорные комплекты для людей с ментальными нарушениями, радиогиды, ведется работа по организации безопасного путешествия гостям с нарушением опорно-двигательного аппарата», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Напомним, что в Свердловской области поддержка людей с инвалидностью — один из главных приоритетов социальной политики. Власти региона активно работают над тем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли получать качественное образование, медицинскую помощь и жить в комфортных условиях. По инициативе депутатов ранее был принят закон «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», который позволил выстроить систему комплексной поддержки. Законодатели регулярно вносят в него изменения, расширяя меры помощи. Также разработан ряд мер, направленных на трудоустройство, доступность транспорта, жилья и социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

