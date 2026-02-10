Спрос на горнолыжные курорты Северного Кавказа этой зимой вырос на 10−15%

Популярность горнолыжных курортов Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 года увеличилась на 10−15%. Обзор локаций, которые этой зимой чаще всего выбирают туристы, представили в Ассоциации туроператоров России.

© «Это Кавказ»

«Горнолыжные курорты Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 года прибавили в весе, спрос вырос на 10−15% в зависимости от туроператора. В пиковые даты (новогодние каникулы) прирост составлял до 15−20% в годовом выражении», — сообщили в АТОР со ссылкой на данные PEGAS Touristik.

В Ассоциации отмечают, что в топовый список текущего зимнего сезона вошли Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, а также Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии.

«У Anex, FUN&SUN, национального туроператора АЛЕАН и „Интуриста“ лидирует Архыз, а у PEGAS Touristik и PAC GROUP — Приэльбрусье. В Coral Travel и „Русском экспрессе“ отмечают позитивную динамику по всем топовым направлениям», — говорится в обзоре.

При этом туристы, выбирающие отдых на горнолыжных курортах, сейчас более осознанно подходят к планированию своих путешествий: они четко знают локации под свои потребности.

«Курорты все более целенаправленно позиционируют себя для определенных сегментов, и туристы осознанно выбирают место под свой запрос. Курорты уже не борются за „всех“, а усиливают свои сильные стороны для своей аудитории», — подчеркивают в АТОР.

Также туристы на Северном Кавказе все чаще бронируют комбинированные программы отдыха, где катание совмещается с поездками к историческим локациям, в национальные парки и дегустацией национальной кухни.