Санаторный дендропарк в Дагомысе открыли для свободного посещения

Живописный дендропарк и уникальную аллею сказок теперь может увидеть любой житель Сочи и гости города. Находятся они на территории оздоровительного комплекса "Дагомыс", который открыл их для свободного посещения.

Любопытно, что когда-то здесь находилось царское имение семьи Романовых. И с начала 19 века сохранился великолепный субтропический парк. Интересна архитектура корпуса здравницы, состоящего из нескольких примыкающих друг к другу зданий в форме усеченного цилиндра, эллипса, улитки, шестигранника и луковицы. Здесь любят фотографироваться туристы.

В парк лучше приехать на целый день всей семьей, так как он огромный, некоторым деревьям более ста лет. Терренкуры длинные, много укромных уголков и зон для активного отдыха. Например, в верхней части расположен спортивный комплекс, и при желании можно потренироваться на тренажерах, поиграть в волейбол или теннис.

А в нижней части находится целый сказочный городок, где на детской игровой площадке можно сфотографироваться с героями любимых мультфильмов. Гуляя по аллее, дети легко выучат все 33 буквы, сделанные в образах персонажей народных сказок и былин! Здесь ребята смогут окунуться в волшебный мир наших сказок и почувствовать себя героями любимых историй.

Буквы вырезал из деревьев разных пород талантливый кубанский мастер Борис Сухин, а стихи к ним написал известный детский поэт Анатолий Пшеничный. Они такие яркие и нарядные, что ребята, бегая между ними по аллеям парка, теперь без проблем запоминают весь алфавит.

В парке можно увидеть воинский мемориал "70 лет мира" на Аллее Славы. Это дань памяти всем воинам-патриотам России. Каждый год в день Победы вместе с ветеранами, школьниками, горожанами коллектив комплекса отмечает здесь главный праздник нашей страны.

Также посетители могут прогуляться по длинному пляжу протяженностью более 650 метров и подышать целебным морским воздухом. Летом 2025 года он получил "синий флаг", что говорит о его высокой экологической и безопасной территории.

Тот, кто решит приехать на автомобиле, сможет оставить свою машину на нижней парковке. А заезд на территорию открыт через главный КПП № 1.