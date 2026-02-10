В России меняются правила проживания в отелях и глэмпингах

С марта 2026 года путешествия по России будут сопровождаться новыми правилами проживания. Правительство утвердило обновлённый порядок оказания гостиничных услуг, который касается не только отелей, но и глэмпингов, кемпингов и баз отдыха — форматов, ставших частью современного туризма.

По информации портала «boda», теперь все классифицированные средства размещения будут работать по единым требованиям. Это означает, что условия бронирования, возврата средств и заселения станут более прозрачными вне зависимости от формата отдыха — будь то городской отель или домик на природе.

Одно из ключевых изменений связано с отменой бронирования. При отказе от поездки до дня заезда туристу должны вернуть всю сумму. Если планы меняются в последний момент, возможны удержания, но не более стоимости одной ночи. Такой подход снижает риски при планировании длинных отпусков и спонтанных поездок.

Правила заселения также стали более гибкими. Отель или база отдыха обязаны сохранять бронь до расчётного часа следующего дня, что удобно для путешественников с вечерними прилётами или долгими переездами. Разница между временем заезда и выезда теперь ограничена тремя часами, а ранний заезд и поздний выезд могут оплачиваться отдельно, но в пределах установленных рамок.

Среди других изменений — официальное разрешение почасовой оплаты, новые требования к онлайн-бронированию и уточнение перечня бесплатных услуг. В него вошли аптечка и тонометр по запросу, но кипяток перестал быть обязательным.

Отдельное внимание уделено цифровизации. С апреля станет доступна регистрация через мессенджер MAX, если средство размещения готово к такому формату, что может упростить процесс заселения.