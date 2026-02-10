«Без воды и солнца». Блогер побывал на севере России и описал быт местных

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в селе на севере страны и описал быт местных фразой «живут без воды и солнца». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, жители села Найба в Якутии приспособились к суровым зимам. К примеру, они знают, что нельзя глушить мотор автомобиля, иначе спустя час можно уже не завести его. Кроме того, есть трудности с покупкой продуктов — небольшие сморщенные яблоки стоят в магазине 700 рублей за килограмм.

Блогер отметил, что водопровода в Найбе нет, поскольку он может лопнуть. Поэтому воду достают из озера — мужчины разрезают лед бензопилами и дают ему растаять дома.

Ранее этот же тревел-блогер описал село Русское Устье фразой «как будто время замерзло 400 лет назад». Жирухин отметил, что в этом месте заканчивается привычная цивилизация.