За продуктами день на оленях: как живут в чумах на Крайнем Севере

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в чуме оленеводов на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В материале автор рассказала, что на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки, поскольку не всегда печь бывает растоплена. Обычно на стол кладут что-нибудь, что можно быстро нарезать и съесть, к примеру, рыбу и оленину.

«Никаких сырников или выбора из десяти вариантов. Да даже холодильника в привычном нам понимании тут нет», — отметила россиянка, объяснив, что поход в магазин за продуктами там может выглядеть как двухдневная экспедиция.

Ранее тревел-блогер перечислил удивившие его привычки жителей русского Севера. По его мнению, суровые условия не делают их черствыми.