Туристы пожаловались на РЖД

Туристы вновь недовольны модернизацией программы лояльности «РЖД Бонус». На сей раз они обнаружили, что в наиболее популярных южных поездах закрыли возможность оформления билетов за баллы в купе. Речь про самые быстрые составы, которые идут из Москвы около суток.

© tourdom.ru

Проблему активно обсуждают в ж/д сообществах. Как они обнаружили методом перебора дат, изменения наблюдаются с 24 апреля и далее. Сейчас продажи открыты вплоть до 9 мая. Это актуально, например, для составов №101/102 и №103/104 Москва – Адлер. Причем взять места за баллы в СВ или люкс в этих составах можно. А вот купе – нет. При этом за деньги места появляются, причем порой сотни.

Ограничения есть также на других южных рейсах – №35/36 Санкт-Петербург – Адлер, №11/12 Москва – Анапа, №29/30 Москва – Новороссийск.

В условиях программы «РЖД Бонус» прописано, что билет за баллы можно оформить только при наличии мест, выделяемых перевозчиком под премиальные услуги на выбранные направления, поезд и дату. Тем не менее туристы считают, что, например, при наличии 600 свободных полок из Москвы в Адлер можно было хотя бы какую-то часть отдать под программу лояльности.

«И так на южное направление цены растут со скоростью света, так еще и баллы прикрыли», – возмущаются люди. «Теперь за баллы вообще не возьмешь ничего нормального», – негодуют они, увидев, что в поездах, которые идут в 1,5–2 раза дольше купе доступно.

Никаких официальных сообщений перевозчик не делал, но пассажиры опасаются, что ограничения, которые вводятся с конца апреля, оставят и на весь высокий сезон, когда южные составы будут особенно востребованы.

То, что подобную практику перевозчик вводит на пиковые периоды, туристы уже однажды замечали, но тогда речь шла о коротком периоде новогодних праздников. Возможно, в данном случае квоты установлены на даты майских праздников. На летний период в прошлом году ограничений не было.

Ранее TourDom.ru писал, что стоимость премиальных билетов после обновления программы лояльности «РЖД Бонус» увеличилась на 70%.