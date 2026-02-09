В Кабардино-Балкарии может появиться турмаршрут к «огненной пещере»

В Черекском районе Кабардино-Балкарии может появиться новый туристический маршрут — к пещере От-Тешик («огненная пещера»). С таким предложением к министерству курортов и туризма республики обратились представители молодежного движения Русского географического общества в КБР.

© «Это Кавказ»

«У нас состоялась экспедиция к пещере От-Тешик. И по ее итогам мы предложили министерству курортов и туризма КБР продумать вариант создания маршрута к этой удивительной пещере. Надеюсь, нашу идею поддержат, потому что сам путь несложный, спуститься в нее можно, имея минимальную подготовку, но интерес со стороны молодежи есть очень большой», — сообщил руководитель молодежного центра РГО в КБР Тенгиз Мокаев, его слова приводит ТАСС.

Спелеологическую экспедицию организовали региональный молодежный центр РГО и клуб «Альтаир». Посвятили ее 10-летию молодежного движения РГО.

От-Тешик (в переводе с балкарского «огненная пещера») — пещера в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии. Она состоит из нескольких больших залов, соединенных узкими коридорами. «Огненной» пещеру назвали из-за того, что охотники добывали в ней компоненты для изготовления пороха.